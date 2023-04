Iwan Bule Berhasil Damaikan Ahmad Dhani dan Once Mekel, Netizen: Udah Banting Setir Pak?

ERA.id - Ahmad Dhani dan Once Mekel akhirnya berdamai masalah royalti lagu yang belakangan heboh. Mereka akhirnya bertemu dan berdamai dengan ditengahi oleh Mantan Ketum PSSI Komjen Pol Purn Mochamad Iriawan atau Iwan Bule.

Iwan Bule mempertemukan Ahmad Dhani dan Once Mekel di kantor Kemenkumham di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/4/2023). Pada pertemuan itu, awalnya Ahmad Dhani dan Once sempat berdebat kembali permasalahan royalti.

Ahmad Dhani menegaskan bahwa ia dan Once tidak pernah bermusuhan. Ia hanya bermasalah dengan Once dalam hal pembayaran royalti lagu Dewa 19 yang dibawakan Once tanpa izin di konser solonya.

"Sebenarnya saya sama Once nggak pernah bermusuhan," tutur Ahmad Dhani, di YouTube Nit Not Media.

"Semua pengarang lagu sudah sepakat bahwa semuanya harus pakai izin," tambahnya.

Namun, Once sendiri masih keberatan dilarang menyanyikan lagi Dewa 19. Ia juga menegaskan bahwa setiap dapat undangan bernyanyi, urusan pembayaran royalti bukan kewajibannya, melainkan pihak yang menggelar acara.

"Saya kalau bikin kontrak dengan EO, mereka yang bertanggung jawab membayar royalti terhadap penampilan saya. Jadi mereka yang harus bayar," jelasnya.

Meski demikian, Once tampak enggan memperpanjang masalah tersebut. Ia pun berjanji tak akan lagi membawakan lagu-lagu Dewa 19 ciptaan Ahmad Dhani.

"Jangan khawatir, saya nggak akan bawain lagi Dhani lagi," pungkas Once seraya tertawa.

Iwan Bule yang menjadi penengah bersama anggota DPR RI Effendi Simbolon mengatakan bahwa perdamaian Ahmad Dhani dan Once Mekel itu bisa membawa perubahan baru di dunia musik.

"Saya dan pak Effendi akan terus mengawal forum diskusi agar tercipta sistem dan tata kelola yang lebih baik bagi para musisi Indonesia, karena mereka adalah Arjuna yang mencari cinta damai. Maju terus musik Indonesia," tuturnya.

Aksi Iwan Bule ini pun sempat viral di media sosial Twitter. Dengan berhasil mendamaikan keduanya, Netizen pun gatal ingin berkomentar.

"Beliau keknya pingin beralih profesi menjadi musisi," jelas @mushtholekh_

"Ada iwandowski cooooyy," kaya @obeng****

"Calon gub jawa Barat 😉,' kata @irbvanab****

"Mediator ulung," jelas @ragain***

"udh banting setir pak?" kata akun @si_paling***