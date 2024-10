Bersedia Satu Komisi dengan Ahmad Dhani, Once Juga Singgung Perlunya Bahas Hak Cipta

ERA.id - Anggota DPR terpilih, Once Mekel tak masalah bila harus ditempatkan satu komisi dengan Ahmad Dhani. Saat ini ia masih menunggu arahan dari partai dan fraksi.

"Nggak apa-apa. Semangat. Kita menunggu arahan dari partai dan fraksi," kata Once di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Once berharap bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Once juga angkat bicara soal hak cipta. Menurutnya, DPR perlu membahas soal hak cipta.

"Artinya saya kira apalagi dengan datangnya fenomena teknologi baru yang merambah ke industri kreatif kita yaitu artificial intelligence," katanya.

Tak hanya soal hak cipta, Once juga memberikan perhatiannya pada industri kreatif dan budaya. Ingin memastikan industri tersebut bisa diperjuangkan agar menjadi lebih baik.

"Apalagi di tengah tekanan ekonomi yang kurang baik kita harus pastikan bahwa lebih banyak lapangan kerja yang dibuka," katanya.

Perseteruan Once dan Ahmad Dhani sempat memanas karena persoalan pembayaran royalti lagu Dewa 19. Ahmad Dhani menagih bukti pembayaran ke Once Mekel yang mengaku sudah membayar royalti lagu Dewa 19. Once Mekel mengaku pembayaran diurus oleh Event Organizer.

Pentolan band Dewa 19 ini mengaku tak pernah menerima royalti lagu-lagu karya-karyanya dan Andra Ramadhan yang sudah pernah dibawakan oleh Once Mekel.

Lalu Iwan Bule sempat mempertemukan Ahmad Dhani dan Once Mekel di kantor Kemenkumham di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/4/2023). Pada pertemuan itu, awalnya Ahmad Dhani dan Once sempat berdebat kembali permasalahan royalti.

Ahmad Dhani menegaskan bahwa ia dan Once tidak pernah bermusuhan. Ia hanya bermasalah dengan Once dalam hal pembayaran royalti lagu Dewa 19 yang dibawakan Once tanpa izin di konser solonya.

Once sendiri masih keberatan dilarang menyanyikan lagi Dewa 19. Ia juga menegaskan bahwa setiap dapat undangan bernyanyi, urusan pembayaran royalti bukan kewajibannya, melainkan pihak yang menggelar acara.

"Saya kalau bikin kontrak dengan EO, mereka yang bertanggung jawab membayar royalti terhadap penampilan saya. Jadi mereka yang harus bayar," jelasnya.

Meski demikian, Once tampak enggan memperpanjang masalah tersebut. Ia pun berjanji tak akan lagi membawakan lagu-lagu Dewa 19 ciptaan Ahmad Dhani.

"Jangan khawatir, saya nggak akan bawain lagi Dhani lagi," pungkas Once seraya tertawa.