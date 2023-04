Asmirandah Berduka, Ayah Tercinta Meninggal Dunia: Papa Sudah Nggak Sakit Lagi

ERA.id - Kabar duka datang dari keluarga Asmirandah. Ayah tercinta, Farmidji Zantaman meninggal dunia, Kamis (6/4/2023).

Kepergian ayah Asmirandah ini disampaikan olehnya lewat unggahan di Instagram. Pada unggahan itu, Asmirandah membagikan kumpulan foto sang ayah bersama dirinya sejak kecil hingga menggendong cucunya, Chloe Emanuelle Van Wattimena.

“Pa, papa udah gak sakit lagi sekarang. Tuhan sayang banget sama papa,” tulis Asmirandah disertai emoji hati.

Masih dalam unggahan yang sama, istri Jonas Rivanno itu turut menyampaikan terima kasih kepada sang ayah tercinta. Wanita yang akrab disapa Andah itu mengatakan bahwa sang ayah sudah menjadi orang tua sekaligus kakek yang baik untuk semuanya.

“Terimakasih ya Pa, papa sudah jadi suami, papa dan opa terbaik untuk kita semua. I love you pa,” tutup Andah.

Sementara itu, pada unggahan Instagram Stories-nya, Asmirandah mengunggah foto berwarna hitam. Unggahan kepergian ayah Asmirandah ini pun langsung dibanjiri dengan ucapan duka cita dari rekan sesama selebriti.

“Turut berduka cita ndah, Om orang yg sangat luar biasa,” ucap Irish Bella.

“Andaaaaahhhh… Turut berduka cita. He was an amazing father and loved you very much. Yang tabah ya sayang,” tulis Alice Norin.

“Turut berduka cita ya Andah & keluarga. May he rest in peace,” kata Yasmin Wildblood.

Dari informasi yang diterima Era, ayah Asmirandah diketahui meninggal dunia pukul 14:00 WIB. Namun penyebab atau penyakit yang diderita ayah Asmirandah sejauh ini belum diketahui.

Jenazah ayah Asmirandah rencananya akan disemayamkan di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat.