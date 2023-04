Gelar Konser Orkestra Dewa 19 Tanpa Once Mekel, Ari Lasso: Vokalisnya Sudah Banyak

ERA.id - Konser Dewa 19 A Night At The Orchestra chapter 3 dan 4 akan digelar pada Mei mendatang di Surabaya dan Solo. Berbeda dengan chapter sebelumnya, konser kali ini hanya akan menampilkan tiga vokalis Dewa 19, Ari Lasso, Ello, dan Virzha, tanpa Once Mekel.

Ahmad Dhani sendiri mengatakan bahwa konser kali ini memang hanya akan diisi oleh tiga vokalis Dewa 19. Ia tidak secara gamblang membeberkan alasan Once Mekel tidak ikut serta dalam rangkaian tur.

"Selama ada Dewa 19, pasti ada Ari Lasso, Ello, dan Virzha," kata Ahmad Dhani saat konferensi pers di CGV FX Sudirman, Jakarta, pada Selasa (11/4/2023).

Selain itu, Ahmad Dhani mengaku ingin membuat suasana orkestra yang berbeda dari sebelumnya dengan tidak hadirnya Once Mekel. Menurut Dhani, konser orkestra yang dibuatnya bisa dipakai oleh musisi mana pun, tak hanya anggota Dewa 19.

"Saya ingin suatu hari mengiringi NOAH gitu, karena orkestra di sini kan Ahmad Dhani Philharmonic. Makanya sama Ahmad Dhani nanti kan pasti ada sisi-sisi orkestra yang berbeda dibanding sama Once, kan enggak ada experience baru, sudah pernah," jelasnya.

Sementara itu, Ari Lasso sendiri mengaku tak masalah jika Once tak turut serta dalam konser orkestra kali ini. Ia mengatakan bahwa vokalis Dewa 19 yang hadir juga sudah cukup banyak.

"Vokalisnya sudah banyak kebetulan, sudah banyak sekali ya," pungkas Ari Lasso.

Ketidakhadiran Once Mekel ini diduga lantaran imbas dari konfliknya dengan Ahmad Dhani belakangan ini. Diketahui Ahmad Dhani melarang keras Once untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 di pertunjukkan solonya tanpa izin.