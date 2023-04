Salut! Denada Tak Pernah Minta Uang Pengobatan, Jerry Aurum Ngaku Mau Mati Saat Tersandung Narkoba: Lagi Seram

ERA.id - Setelah bebas menjalani 4 tahun hukuman di penjara akibat kasus penyalahgunaan narkoba, Jerry Aurum akhirnya memuji kebaikan dari sang mantan istri, Denada. Jerry menceritakan dukungan luar biasa dari Denada.

Mulanya, Jerry menceritakan perjuangannya mengurus sang anak, Aisyah ketika masih sakit. Saat itu, Jerry bersama pelantun lagu "Sambutlah" ini bergantian mengurus Aisyah di Singapura.

Ketika ditangkap polisi, Jerry mengaku rasanya ingin meninggal dunia. Sebab, dirinya tidak bisa bertanggung jawab menafkahi sekaligus merawat sang anak yang tengah jatuh sakit.

"Gua ke penjara, gua udah setahun ngurusin Aisyah, ganti-gantian kan dengan Dena di Singapore," kata Jerry, dikutip dari akun gosip Instagram @lambegosiip pada Minggu (23/4).

"Itu rasanya gua udah mau mati pada saat tahu-tahu tercabut dari tanggung jawab gua nggak bisa ngurusin dia, itu udah mau mati, anak lagi sakit, itu masih lagi seram-seramnya kan itu kemoterapinya," tambahnya.

Ketika ditahan, Denada sempat mengunjungi Jerry. Perempuan berusia 44 tahun ini berpesan kepada Jerry agar tidak perlu khawatir mengenai Aisyah.

"Begitu gua ketangkep, Dena ngunjungin gua, dia bilang don’t worry, jangan pikirkan kita berdua, gua pastikan akan baik-baik aja," ungkapnya.

"Yang penting lo tuh jaga diri, tetap sehat. Karena begitu lo keluar, kita masih ngebutuhin lo, walaupun dia bilang gitu kan ya gua tetep aja dong ini gimana gitu kan," lanjutnya.

Denada bersedia mengambil alih mengurus dan merawat Aisyah sampai pulih tanpa dibantu oleh Jerry.

"Keluarga gua sih hebat banget sih, luar bisa, tanpa gua minta juga langsung keluarga gua bilang, tuh gua masih hitungan minggu tuh di dalam, dateng ke gue bilang 'lu ngga usah khawatir apa pun soal Aisyah, I will take care of it'," katanya.

Selain itu, Jerry kagum dengan sang mantan istri tidak pernah minta apapun, termasuk uang pengobatan. Meski begitu, Jerry tidak melupakan kewajibannya sebagai ayah untuk membiayai pengobatan Aisyah.

"Dan gua salut sama Dena, Dena tuh sekalipun nggak pernah minta apa-apa sama gua. Nah tapi itu juga yang mendorong gua untuk tidak pernah melupakan kewajiban gua," ujar Jerry.

Jerry mengatakan keluarganya ikut serta membantu Denada. Ia juga bersyukur lantaran memiliki keluarga dan orang-orang hebat di sisinya.

"Tidak ada satu bulan pun yang terlewat di mana kewajiban itu nggak terlaksana, nah itu diwakili oleh keluarga gua, jadi Dena nggak pernah meminta, keluarga gua yang datang terus periodical," paparnya.

"Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tanggung, ayo tetap sharing gitu. Ya gua dikelilingi oleh orang-orang yang hebat sih," tambahnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memuji Denada yang mengurus anaknya tanpa meminta donasi.

"Salutt sama Denada, anaknya berobat Cancer bertahun-tahun nggak pernah minta/ open donasi padahal sampe jual-jual harta benda tempat tinggal,dan apartemen. Semoga Denada sehat selalu murah rezeki. Nggak kaya seperti artis yang baru 2 minggu stroke sudah teriak-teriak nggak sanggup terus minta donasi," tulis akun @tania.moni****

"Denada emang best sih, disaat anaknya lagi sakit dia jualian semua aset buat kesembuhan anaknya, tanpa memelas belas kasihan donasi, dan strong woman banget," komentar akun @maylintang_****

"Wanita hebat, seorang ibu yg kuat, plus berkelas punya harga diri. Benar-benar janda berkualitas. Mbak denada dan mantannya juga keren." kata akun @molly****1