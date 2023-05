Tips Memulai Perjalanan Cinta Baru Lewat Aplikasi Kencan Online

ERA.id - Hidup terus berubah, begitupun diri kita dan hubungan kita dengan orang lain. Saatnya says goodbye sama masa lalu! Berkatnya, kita jadi lebih baik hari ini dan lebih tahu apa yang kita mau. Aplikasi kencan, Tinder, siap membantu para single memulai perjalanan cinta yang baru.

Mesti mulai darimana, sih? Simak yuk, caranya seperti dirangkum Era.id dari siaran resmi Tinder.

1. Update Foto Profilmu Dengan Penampilan Terbaru

Pasti kamu udah melewati banyak hal tahun ini. Mulai dari jalan-jalan, potong rambut, dan beli baju baru. Nah, kasih tahu dong ke para calon match kamu, lewat update profil Tinder kamu! Wajar sih pengen tetep pakai foto lama, tapi, update foto terbaru akan bikin kamu lebih real dan membantu calon match-mu menentukan ekspektasi terhadap kamu saat ini.

2. Tunjukan Lifestyle (Gaya Hidup) Kamu yang Berkembang

Tinder punya fitur Lifestyle atau Gaya Hidup yang menceritakan banyak hal tentang diri seseorang. Gimana pandangan kamu soal kesehatan, cara bersenang-senang, keluarga, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Alih-alih takut dihakimi orang, justru dengan terbuka sama pilihan tersebut, kamu jadi terlihat apa adanya dengan sisi-sisi diri yang menarik untuk diungkapkan.

Member bisa memperbarui gaya hidup kapan saja, karena Tinder mengerti bahwa semua orang bisa berubah, dan hari ini adalah versi terbaik diri mereka. Jadi, tunjukkanlah diri kamu yang sebenarnya.

3. Kasih Tahu Interest (Minat) Kamu Saat Ini

Hidup itu penuh dengan hal-hal yang menarik untuk dieksplor! Punya minat berupa hobi atau kesukaan dapat bikin hidup lebih seru, dan yang lebih penting, nambah kenalan baru. Mungkin kamu sudah punya hal yang kamu sukai dari lama, tapi sekarang kan ada sosial media nih, pasti banyak inspirasi baru.

4. Bertemu Dengan Orang-Orang Yang Setipe Denganmu lewat Explore (Jelajah)

Vibes kamu menarik orang-orang yang setipe denganmu. Mereka adalah orang yang menyukai hal-hal yang kamu sukai, atau memiliki latar belakang yang beririsan dengan kamu, seperti teman kuliah atau teman masa kecil. Fitur Jelajah sebetulnya punya konsep yang sama namun lebih terarah pada tujuan dan minat seseorang.

Contohnya, ada ruangan bernama “Pecinta Alam” untuk mereka yang sama-sama menyukai alam dan “Mencari Cinta” untuk mereka yang sama-sama bertujuan mencari cinta sejati. Join ke ruang-ruang yang paling mendeskripsikan dirimu, dan jadikan kesamaan di antara kamu dan calon match tersebut sebagai awal membangun interaksi. Psst.. kalau mau lebih ‘eksplor’, join ke ruang-ruang di luar minat kamu juga bisa dicoba lho!

5. Coba Lebih Kreatif saat Menyapa

‘Hai’ dan ‘Apa kabar’ adalah cara menyapa yang standar bagi kebanyakan orang. Nggak salah sih, tapi selalu ada cara yang lebih baru dan lebih asik lho, untuk berinteraksi dengan match kamu. Kursus kencan online Tinder, School of Swipe (id.schoolofswipe.com), telah membagikan tip-tip yang layak dicoba, seperti cobain ‘two lies and one truth’ dengan meminta match kamu menjawabnya.

Daripada yang standar-standar, kamu bisa menanyakan pertanyaan yang spesifik atau komen-komen lucu soal profil Tinder match kamu. Dan kalau pengen kelihatan beda tapi males mikir susah-susah, coba aja kirim GIF dan lagu Spotify, dan lihat gimana obrolannya berlanjut.

Saat kamu siap berubah dan menjadi versi diri yang lebih baik, kamu juga bisa membuka pintu baru kapan saja saat kamu siap.