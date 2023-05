Fandy Christian Diduga Selingkuh dengan Andi Annisa, Isi Pesan Mesra Dibongkar Dahlia Poland: Amazing Sekali Kalian

ERA.id - Isu perselingkuhan di kalangan artis Tanah Air kembali muncul. Kali ini nama pesinetron Fandy Christian diduga selingkuh dengan Andi Annisa, yang merupakan lawan mainnya.

Dugaan perselingkuhan itu dibongkar langsung oleh istri Fandy Christian, Dahlia Poland. Pada unggahan di Instagram-nya, Dahlia membagikan bukti pesan Fandy dengan seorang wanita yang diduga Andi Annisa.

Dalam percakapan tersebut, Fandy nampak mengucapkan terima kasih kepada seorang wanita dengan kata mesra. Bahkan Fandy mengaku sayang terhadap wanita itu.

“Nggak bb, makasih banget km uda peduli uda sayang sm aku. Thanks a lot. Gak bawel gak ikut campur. U make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem aja depan banyak org. Aku syg km,” tulis Fandy kepada wanita yang diduga Andi Annisa.

Wanita yang diduga selingkuhan Fandy itu lantas membalas pesan mesra suami Dahlia Poland itu. Wanita itu juga mengucapkan terima kasih lantaran Fandy sudah perhatian terhadap dirinya.

“I love you fan, makasih udah perhatiin & dengerin aku hehehehe,” balasanya.

“Makasih Cha,” balas Fandy dengan emoji cium.

Percakapan mesra itu pun terus berlanjut hingga hari berikutnya. Di mana Fandy mengabarkan sang wanita bahwa ia akan tiba di sebuah tempat yang diduga lokasi syuting.

Wanita yang diduga Andi Annisa itu latas membalas pesan Fandy dengan kata-kata mesra. Dia juga tak sabar ingin bertemu dengan Fandy.

“Hey morning, it’s okay. Have a great day my weekdays. See you. Today’s gonna be a happy day. Semangaaat,” ujar wanita itu.

Dahlia Poland yang memergoki suaminya berkhianat itu pun mengaku terkejut dengan apa yang dilakukan Fandy. Dia juga membantah sengaja menyebarkan bukti isi pesan Fandy dengan selingkuhannya demi menaikan rating sinetron yang dibintangi suaminya.

“My weekdays ceunah. Soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian. Mendalami peran mungkin. Yg bilang gimmick2 buat naikin rating, yg tau aku dari lama pasti tau aku orangnya kaya apa,” tegas Dahlia Poland.

Selain itu, Dahlia juga mengucapkan terima kasih kepada kerabat dan netizen yang memberi dukungan untuknya.

“Makasih buat yg udah kasih semangat. This to shall pass kalo kata papa J,” ujarnya.

Sejauh ini belum ada klarifikasi dari Fandy Christian mengenai isu perselingkuhan tersebut. Namun melihat laman Instagram-nya, Fandy kedapatan mengunggah foto dirinya bersama Dahlia Poland di Instagram Story.

Sementara Dahlia, ia kedapatan sudah berhenti mengikuti akun Instagram milik Fandy Christian.