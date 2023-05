Diduga Jadi Selingkuhan Fandy Christian, Instagram Andi Annisa Diserbu Netizen: Mendalami Peran Sampai Dunia Nyata

ERA.id - Nama Andi Annisa Iasyah ikut terseret dalam masalah rumah tangga Fandy Christian dan Dahlia Poland. Andi Annisa diduga menjadi wanita selingkuhan Fandy Christian hingga ramai diserbu netizen.

Sejak isu dugaan perselingkuhan Fandy Christian dibongkar Dahlia Poland, banyak netizen yang menerka-nerka siapa sosok wanita yang menjadi orang ketiga itu. Belakangan netizen meyakini wanita itu adalah Andi Annisa Iasyah, lawan main Fandy Christian di sinetron Jangan Bercerai Bunda.

Dalam sinetron itu, Fandy berperan sebagai Arga Dewantara yang sudah menikah dengan wanita bernama Nabilla Indriana (Revalina S Temat). Rumah tangga mereka pun sudah dikaruniai tiga orang anak.

Akan tetapi, Arga memilih selingkuh dengan wanita bernama Wilda Prastistha, yang diperankan oleh Andi Annisa. Netizen yang mengetahui hal itu pun langsung menyerbu Instagram Andi Annisa. Kebanyakan dari mereka menuding Andi Annisa terbawa peran hingga ke kehidupan nyata.

“Peran nya kebawa ke dunia nyata yaaa… kasian ibu muda hebat yang udah kamu sakitin mba,” komentar @pingka***.

“Harus dapet award sih aktingnya keren mendalami sampe ke dunia nyata katanya,” ujar @yoktaria***.

“Ini isu selingkuhnya bukan biar sinetronnya rame kan? Capek bgt sama marketing kotor kek gitu,” balas @richty***.

“Paling engga nyari yg single jangan suami orang, kasian istri dan 3 anaknya jadi korban. Brtti udh dzolim sama 4 orang,” kata @vhadhea***.

Sebelumnya, Dahlia Poland membongkar perselingkuhan yang diduga dilakukan Fandy Christian. Dahlia menjabarkan bukti berupa isi pesan mesra antara Fandy dengan seorang wanita yang diduga Andi Annisa.

Pada pesan itu, Fandy nampak mengucapkan terima kasih kepada seorang wanita dengan kata mesra. Bahkan Fandy mengaku sayang terhadap wanita itu.

“Nggak bb, makasih banget km uda peduli uda sayang sm aku. Thanks a lot. Gak bawel gak ikut campur. U make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem aja depan banyak org. Aku syg km,” tulis Fandy kepada wanita yang diduga Andi Annisa.

Wanita yang diduga selingkuhan Fandy itu lantas membalas pesan mesra suami Dahlia Poland itu. Wanita itu juga mengucapkan terima kasih lantaran Fandy sudah perhatian terhadap dirinya.

“I love you fan, makasih udah perhatiin & dengerin aku hehehehe,” balasanya.

“Makasih Cha,” balas Fandy dengan emoji cium.

Dahlia Poland juga menegaskan bahwa hal yang dia lakukan bukan untuk menaikan rating sinetron dari suaminya. Ia juga kedapatan sudah berhenti mengikuti akun Fandy Christian di Instagram.