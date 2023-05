Tulis Pesan Manis untuk Dahlia Poland, Fandy Christian Malah Kena Cibir Netizen: Ini Dialog Sinetron?

ERA.id - Aktor Fandy Chrsitian akhirnya buka suara terkait kabar keretakan rumah tangganya dengan Dahlia Poland. Fandy menulis pesan manis untuk istri tercinta seolah mengisyaratkan kabar miring yang beredar.

Lewat Instagram miliknya, Fandy membagikan potret Dahlia Poland, istri sekaligus ibu dari tiga anaknya. Pada unggahan itu, Fandy menulis pesan manis untuk Dahlia seolah mengisyaratkan rumah tanggnya sedang diterpa masalah.

“Letters to you, Dahlia. Kalo aku bilang 'everything will be okay' pasti akan terbaca klise. Kalau aku bilang 'i feel you' ini bohong banget, karena ga ada yg bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri,” tulis bintang Losmen Melati itu.

Lalu, Fandy mengungkap harapannya kepada Dahlia dan keluarga kecilnya agar selalu baik-baik saja. Di mana sebelumnya Fandy diterpa isu selingkuh dengan lawan mainnya, Andi Annisa.

“Tapi yang sebenarnya.. memang aku ga tau gimana tanya kabarmu? Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran. Cuma ingin kamu tau kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless!" ujarnya.

Selain itu, Fandy juga membuat Instagram Story yang menampilkan ucapan terima kasih kepada Dahlia atas waktunya selama ini. Sebab, sejak dinikahi oleh Fandy di usia muda, Dahlia memutuskan untuk keluar dari dunia hiburan meski sedang naik daun.

"Terima kasih buat waktu kamu Dahlia," tulis Fandy.

Sayangnya meski mencoba untuk menulis pesan manis untuk Dahlia, unggahan Fandy justru ramai dicibir netizen. Mereka menilai yang dilakukan Fandy hanya sebatas dialog dari sinetron saja.

“Ini dialog di sinetron?” kata @ptriyudh****.

“Alah orang selingkuh mah nyesel karna ketauan!!! Bukan karna nyeselin perbuatannyaaaa!!! Denger ya, ngasi kesempatan ke orang yang pernah ‘selingkuh’ itu sama aja ngasi kesempatan ke mereka supaya main lebih ‘bersih’ alias mengulang kesalahan yang sama!” ujar @tiamaha****.

“Udah lupa alamat rumah atau jalan pulang atau gmn nih?” sindir @elamuti***.

“Dia yg berharap keluarga kecilnya baik baik aja. Tapi dia juga yg bikin keluarga kecilnya sedang tidak baik baik aja,” kata @aprilno****.

Sementara itu, Dahlia sendiri membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan Fandy dengan lawan mainnya. Dahlia bahkan membagikan bukti berupa pesan singkat bernada mesra antara Fandy dengan wanita selingkuhannya.

Sejak saat itu, rumah tangga Fandy dan Dahlia pun dikabarkan goyah. Dahlia bahkan memutuskan untuk kembali ke dunia hiburan demi menghidupi ketiga anaknya.

“I'll work my a*s off for the sake of you nak anaaaakk tetep jadi anak2 paling happy yaaa. I'll do anything for you,” kata Dahlia pada unggahan terbarunya.