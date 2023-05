Profil Tina Turner dan Perjalanan Kariernya sebagai Ratu Rock n Roll

ERA.id - Penyanyi legendaris Tina Turner meninggal dunia di usianya yang ke 83 pada Rabu (24/5/2023). Meninggalnya Tina Turner menjadi kabar duka bagi dunia musik internasional. Selama ini perempuan Tita Turner dikenal sebagai ratu rock n roll yang menguasai panggung musik pada masanya. Banyak yang penasaran dengan profil Tina Turner.

Tina Turner dikabarkan menghembuskan nafas terakhir di Swis, negara yang ia tinggali bersama suaminya sejak beberapa tahun terakhir. Kabar Tina Turner meninggal dunia disampaikan langsung oleh Bernard Doherty selaku publisis sang bintang musik rock tersebut.

Banyak tokoh-tokoh besar yang mengutarakan belasungkawa atas berpulangnya Tina Turner, mulai dari Presiden AS Joe Biden, Barack Obama, Oprah Winfrey, Mick Jagger, Mariah Carey, hingga NASA. Tak mengherankan jika banyak yang turut berduka. Nama Tina Turner memang terkenang sebagai sosok artis yang menginspirasi. Lantas seperti apa profil Tina Turner?

Tina Turner (Instagram)

Profil Tina Turner

Tina Turner adalah nama panggung dari Anna Mae Bullock. Tina Turner lahir di Nutbush, Tennessee, Amerika Serikat (AS), pada 26 November 1939. Tina adalah anak dari pasangan Zelma Currie seorang pekerja pabrik dan Floyd Bullock seorang diaken Baptis. Pada tahun 1956 setelah ditinggalkan ayahnya, Tina dan kakaknya pindah ke St Louis, Missouri.

Saat tinggal di Missouri, Tina Turner bertemu dengan Ike Turner dan bandnya yang bernama The King of Rhythm. Pada tahun 1958, Tina kemudian direkrut untuk masuk ke band tersebut namun sebagai backing vocal. Suatu hari Tina berkesempatan untuk menggantikan vokalis band karena tidak bisa hadir saat rekaman. Lantaran memiliki suara yang bagus, Tina kemudian dorong untuk menekuni dunia tarik suara.

Perjalanan Karier Tina Turner

Karier musik Tina Turner makin melejit saat dirinya menjalin percintaan dengan Ike Turner salah satu punggawa The Kings of Rhythm. Pemain saksofon inilah yang juga mengubah nama Anna Mae menjadi Tina Turner. Nama ‘Tina’ diambil dari sebuah karakter acara TV.

Pada tahun 1960, Tina mulai tampil pertama kalinya mengisi vokal utama dengan band Ike Turner. Lagu “A Fool in Love” yang dilantunkan Tina berhasil menjadi hits di tangga lagu pop dan R&B. Pasangan tersebut kemudian menamakan bandnya menjadi Ike dan Tina Turner Revue. Tina Turner dan Ike Turner menikah pada tahun 1962.

Namun di tengah karier yang sedang melesat, bahtera rumah tangga Tina Turner dan Ike Turner mengalami keretakan. Tina kerap menjadi korban KDRT suaminya. Ike Turner sering melakukan aksi keji kepada Tina, seperti memukul, menyundut rokok, hingga menyiram air panas. Di belakang Tina, Ike juga selingkuh dengan wanita lain.

Tina Turner pun memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Tina pun memulai kariernya sendiri sebagai penyanyi solo. Semangat dan keberanian Tina membuktikan bahwa kariernya bisa melesat sebagai solois. Karya-karyanya sukses menjadi lagu hits, seperti “What's Love Got to Do with It," "Private Dancer," dan "We Don't Need Another Hero (Thunderdome). Albumnya berjudul Private Dancer juga meraih empat piala Grammy dan terjual sebanyak 20 juta kopi di seluruh dunia.

Demikianlah profil Tina Turner dan kehidupannya di dunia musik. Perjalanan karier Tina Turner cukup terjal dan berliku. Namun keberanian dan semangatnya akhirnya mengantarkannya menjadi ratu rock n roll yang akan dikenang sepanjang masa.

