Punya Badan Kekar Berotot, Foto Terbaru Lionel Lee Pacar Millen Cyrus Bikin Gagal Fokus: Curiga Cewek

ERA.id - Lionel Lee, pacar sekaligus tunangan Millen Cyrus menuai sorotan publik. Hal ini lantaran Lionel dinilai mirip perempuan di foto terbarunya dengan Millen.

Pada unggahan terbaru Millen di Instagram, ia nampak membagikan foto bersama seorang dokter dan juga Lionel Lee. Foto itu diambil Millen demi persiapan menuju Miss International Queen 2023.

“19 hari menuju @missinternationalqueen thank you @cissienugraha yang akan mengubah aku semakin commitment jaga kesehatan dan tubuh indah pas competition thank u for the support dok,” tulis Millen pada keterangan.

Namun foto yang juga nampak keberadaan Lionel Lee itu mengundang banyak keraguan dari netizen. Hal ini didasari oleh gaya Lionel Lee yang dinilai nampak seperti perempuan.

Padahal selama ini, sosok Lionel Lee dikenal dengan tubuh kekar berotot. Tak heran unggahan Millen itu pun langsung dibanjiri komentar netizen. Mereka bahkan meragukan jenis kelamin Lionel Lee.

“Kok mkin ke sini Lionel kyk mkin ke cwek yahhh,” kata @artlaumu***.

“Gue curiga Lionel cewek dehh. Makin sini mkin kliatan njirrr,” ujar @mmll***.

“Klo iyah ternyata Lionel cewe yaudahlah berarti Millen masih normal guys,” komentar @puputnv***.

“Feeling aku si si pacarnya itu cewe dh. Dari gaya tubuh nya keliatan ky cewe tp lgi bertransformasi jd cowo aj,” imbuh @vivieana_avi***.

Meski mengundang banyak keraguan dari netizen, Millen maupun Lionel Lee tidak memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut.