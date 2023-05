Jawab Nyeleneh Saat Ditanya Alasan Nyaleg Dua Partai, Aldi Taher Nyanyi Lagu Coldplay dan Ajak Presenter Berdoa

ERA.id - Aldi Taher dibuat heboh usai memberikan jawaban nyeleneh saat ditanya alasannya didaftarkan sebagai calon anggota DPR RI dari dua partai, Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang (PBB). Akan tetapi, ia malah menyanyi lagu Coldplay dan mengajar presenter TV One untuk berdoa.

Dalam wawancara live di TV, mantan suami Dewi Perssik ini ditanyai soal alasannya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari dua partai berbeda. Dijawab dengan guyonannya, Aldi Taher menjawab salam dan menyanyikan lagu Coldplay berjudul "Yellow".

Aldi Taher (Foto: Instagram)

"Assalamualaikum warrahmatullahi wabarokatu, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Look at the stars, look how they shine for you," ujar Aldi Taher, dikutip dari akun gosip Instagram @berita_gosip.

Lebih lanjut, pria berusia 39 tahun ini menjawab alasannya mencalonkan diri sebagai caleg dari dua partai. Aldi Taher merasa bisa diterima dari dua partai karena pertolongan sang pencipta.

"Kalau ditanya kenapa (nyaleg dua parpol). Itu menandakan Aldi Taher cinta dengan semua partai di Indonesia. Tapi yang jelas, rezeki, jodoh, maut semua di tangan Allah," imbuhnya.

"Saya salat istikharah dan sekali lagi saya bilang, rezeki, jodoh maut itu di tangan Allah. Ini kan jodoh, dua-duanya baik, keren," lanjutnya.

Menjawab dengan cara nyeleneh, Aldi Taher malah mengaku bingung mencalonkan diri sebagai caleg dari dua partai. Lalu, presenter itu melanjutkan untuk bertanya perihal kebingungan Aldi Taher.

"Kalau ditanya kenapa, saya juga bingung mbak jujur," ucapnya.

"Kalau Bang Aldi bingung, bagaimana nih Bang kalau jadi wakil rakyat? Nanti bingung juga," timpal presenter tersebut.

Dengan spontan, bintang film Terowongan Casablanca ini menjawab manusia tidak akan bingung apabila sudah masuk surga.

"Emang mbak nggak bingung? Semua manusia dimuka bumi ini bingung mbak. Nanti nggak bingung di surga," paparnya.

Lalu, Aldi Taher menegaskan dirinya sudah mengundurkan diri dari PBB. Dengan begitu, PBB mencoret nama Aldi Taher dari pencalegan DPR RI.

"Jadi Alhamdulilah Aldi Taher sudah resmi mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang, sudah komunikasi juga Pak Sekjen. Mengenai pendaftaran caleg nanti verifikasi, Aldi di PBB belum menyerahkan syarat," tuturnya.

Ketika ditanya apa perjuangannya untuk rakyat Indonesia, Aldi Taher pun mengaku bermodalkan 'Bismillah' untuk maju menjadi anggota DPR RI. Ia mengajak presenter dan penonton untuk berdoa dan membawa Al-Fatihah. Saat dilontarkan pertanyaan, Aldi Taher langsung menadahkan tangannya untuk berdoa.

Dibagian akhir, Aldi Taher mengaku akan berjuang untuk Indonesia. Bahkan, ia menyebut nama mantan istrinya, Dewi Perssik.

"Kita sama-sama berjuang untuk Indonesia. Pokoknya I love you TV One, I love you Dewi Perssik," katanya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen menghujat Aldi Taher yang dianggap tidak pantas untuk maju menjadi anggota DPR RI. Namun, sebagian netizen justru terhibur dengan tingkah konyol Aldi Taher.

"Tolong pemerintah yang benar nih buat jabatan serius ya bukan mau bikin stand up kita nih. Rakyat beneran loh bukan team ketawa doang," komentar akun @siti_ajaruk****

"Bobrok partainya demi dongkrak suara milih kader nggak pakai filter. Dagelan apa ini sebagai calon wakil rakyat," tulis akun @jejeguna****

"Gue rasa kalau dia kepilih, bukan cuma Deddy Corbuzier aja yang pindah. Kita semua ikutan pindah negara," kata akun @_9les****

"Ya Allah mbak sampai istigfar. Sabar banget mbak wawancarain beliau." ungkap akun @yessi****_