Rumah Tangga Virgoun dan Inara Rusli Diterpa Perselingkuhan, Aldi Taher Beri Sindiran Lewat Lagu Surat Maaf Untuk Starla

ERA.id - Usai kasus perselingkuhan Virgoun eks Last Child dibongkar istrinya, artis Aldi Taher tampil di Youtube menyanyikan lagu ciptaannya sendiri berjudul "Surat Maaf Untuk Starla".

Lagu berdurasi sekitar empat menit itu dinyanyikan Aldi Taher bersama rekannya, Letnan Akbar Prakoso yang mengenakan jaket kulit hitam dalam video. Keduanya tampak membawakan lagu sambil menenteng gitar elektrik masing-masing.

Aldi Taher yang berkaos putih tanpa lengan mengawali lirik dengan nada sendu.

"Aku yang selalu membuatmu terluka. Aku yang selalu membuatmu bersedih. Maafkan aku yang selama ini. Telah membuat luka yang cukup dalam," ucap Aldi Taher.

Sementara Letnan Akbar menyanyikan reff yang liriknya berbunyi, "Maafkan aku yang selalu membuatmu menangis. Maafkan aku yang tak pernah bisa membuatmu bahagia. Maafkan aku yang selalu membuatmu terluka. Maafkan aku yang tak pernah bisa mengertimu,".

Keseluruhan isi lagu tersebut bertemakan penyesalan dan permohonan maaf sang penyanyi kepada seseorang yang ia kecewakan. Lagu itu diakhiri dengan lirik yang menyatakan keinginan untuk tetap bersama.

"Kuberjanji padamu akan berubah, tak rela kau teteskan air mata lagi," tutup Aldi Taher dengan suara parau.

Judul lagu Aldi Taher di atas merupakan plesetan dari judul lagu yang pertama kali dinyanyikan Virgoun tujuh tahun silam, yaitu "Surat Cinta Untuk Starla". Starla sendiri merupakan nama anak pertama dari pasangan Virgoun dan Inara.

Aldi Taher memang terkenal sering menciptakan lagu untuk kasus-kasus yang viral di media sosial. Sebelumnya, ia pernah mengarang lagu berjudul "Lesti Sayang Billar" saat ramai berita kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mereka, dan lagu "Nissa Sabyan I Love You So Much" saat vokalis grup musik gambus Sabyan itu diterpa isu perselingkuhan dengan personelnya.

Sementara itu, netizen tampak terhibur dengan penampilan Aldi Taher kali ini yang menyindir Virgoun.

"Di tengah panas nya situasi Virgoun dan momy starla, Aldi menjadikan itu semua jadi pundi pundi cuan," komentar akun @randomvidioallsosmed7***.

"Aldi taher: masalah anda karya saya, mantap bang," tulis akun @nanachannel8***.

"Intronya keren tapi langsung gledak pas masuk suara lu bang wkwk mending ga usah ikutan nyanyi dah hahhaha," sambung akun @khoirunnimah6***.