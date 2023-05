Sam Smith Batalkan Konser Usai Nyanyi 4 Lagu, Kenapa?

ERA.id - Sam Smith mendadak membatalkan konsernya setelah menyanyikan 4 lagu. Hal ini terjadi di konser tur promo album barunya Gloria, di AO Arena, Manchester, Inggris.

Dilansir dari NME, awalnya konser digelar dengan lancar. Sam Smith membuka konser dengan menyanyikan lagu "Stay With Me", dilanjutkan dengan lagu "I'm Not The Only One", "Like I Can", dan "Too Good At Goodbyes".

Namun, setelah menyanyikan empat lagu, Sam meninggalkan panggung dan perlahan lampu area konser dinyalakan sebagai tanda konser berakhir. Hal ini membuat para penggemar yang hadir bingung.

Setelahnya Sam Smith mengungkap alasan konsernya dibatalkan. Ia mengatakan bahwa ia kehilangan suaranya sehingga tak bisa melanjutkan konser.

Sam Smith mengatakan bahwa ia terjangkit virus saat memulai konser di Eropa dan semakin parah saat di Manchester. Ia mengaku kondisnya memburuk saat menyanyikan lagu ketiga dan pada lagu keempat sudah merasa suatu tak beres dengan pita suaranya.

"Aku turun panggung dan mencoba segala cara untuk mengembalikan suaraku, tapi gagal. Aku sedih tidak bisa menyelesaikan konserku. Maafkan aku," tutur Sam Smith.

Dengan kejadian ini, Sam Smith pun memutuskan untuk membatalkan konser selanjutnya di Glasgow dan Birmingham. Keputusan ini diambil usai berkonsultasi dengan tim dokter.

"Dokter menyarankan itu, karena adanya cedera pita suara. Aku harus mengistirahatkan suara," pungkasnya.

Lebih lanjut, Sam Smith pun meminta maaf kepada penggemar karena pembatalan konser ini dan akan mengembalikan biaya tiket. Ia terpaksa membatalkan karena jika dilanjutkan ia akan mengalami kerusakan pita suara lebih jauh.

"Jika tetap bernyanyi, akan mengalami kerusakan permanen pada suara. Aku minta maaf," pungkas Sam Smith.