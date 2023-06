Raih Golden Buzzer America's Got Talent, Putri Ariani Tak Bisa Melihat Sejak Lahir: Ini Normal

ERA.id - Penyanyi asal Indonesia Putri Ariani berhasil mencuri perhatian usai tampil di ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023. Salah satu juri Simon Cowell memberikannya golden buzzer yang membawanya langsung ke babak semifinal.

Perempuan kelahiran Riau ini membawakan lagu Elton John berjudul "Sorry Seems to Be the Hardest Word". Hingga akhirnya, banyak juri yang memuji Putri Ariani. Bahkan, salah satu juri Mandel menyebut Putri sebagai superstar.

Pencapaian terasa menakjubkan karena gadis berusia 17 tahun ini adalah penyandang tunanetra sejak usia tiga bulan. Hal ini terungkap dalam video lawas Putri Ariani dan ibunda menjadi bintang tamu dalam program acara FYP TRANS7.

Sang ibunda mengatakan putrinya selalu melarang orangtuanya bersedih. Putri Ariani merasa hidupnya sudah bahagia dan tidak menganggap kondisinya menjadi kekurangan.

"'Mama janji nggak boleh sedih,' dia bilang kayak gitu. Selalu bilang, 'Mama nggak boleh sedih. Aku tuh nggak sedih, lagian apa yang mau disedihin. Aku tuh sudah enjoy banget dengan hidupku sekarang,'" kata ibunda Putri Ariani, dikutip dari unggahan video @lambegosiip.

Lalu, Putri menegaskan dirinya menganggap dirinya normal meski penyandang tunanetra.

"Iya karena Putri kan bisa dibilang dari bayi banget (tidak bisa melihat), jadi kan Putri nggak tau melihat itu kayak gimana, jadi ya menurut Putri ini adalah normal," ucap Putri Ariani.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memberikan semangat untuk Putri Ariani dan sang ibunda.

"Dia tidak bisa melihat dunia, tapi dunia melihatnya," komentar akun @eva_****

"Aku berharap banget Putri suatu saat nanti dengan cara apapun bisa melihat, biar dia bisa melihat terutama kedua orang tuanya yang begitu hebat, juga bisa melihat dirinya sendiri yang juga hebat," tulis akun @kikilia****

"MasyaAllah orang tuanya keren bisa bikin anaknya sesukses itu." kata akun @hildastagr****