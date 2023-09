Kapan Final America's Got Talent 2023 Digelar? Berikut Catat Tanggalnya!

ERA.id - Apakah Anda penasaran kapan America's Got Talent 2023 berlangsung? Jika iya, mari simak artikel berikut ini.

America's Got Talent (AGT) tahun 2023 telah berhasil mencuri perhatian netizen khususnya dari Indonesia. Hal tersebut lantaran penyanyi dari Indonesia, Putri Ariani melenggang di babak final.

Kapan Final America's Got Talent 2023?

America's Got Talent terbagi menjadi beberapa babak selama 15 minggu, yang semuanya terdiri dari Audisi dan Live Show dan mengarah ke Babak Final.

Selama beberapa episode Audisi yang telah dilalui (yang sudah mulai ditayangkan pada 30 Mei lalu) para peserta harus mendapatkan setidaknya tiga suara "Ya" dari para Juri (Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara). Perolehan suara tersebut adalah syarat untuk dapat melanjutkan ke Live Show dan menghindari eliminasi.

Penampilan Putri Ariani telah meraih standing ovation (Youtube)

Pada setiap tahap Audisi, para Juri (dan Host Terry Crews) memiliki satu kesempatan masing-masing untuk menggunakan Golden Buzzer yang mereka miliki. Hal tersebut secara otomatis akan memajukan kontestan ke Live Show.

Golden Buzzer di tahun ini juga telah menampilkan enam kontestan yang otomatis melanjutkan ke babak berikutnya. Selain itu, ada satu Golden Buzzer tambahan yang melibatkan para penggemar, sehingga total ada tujuh Golden Buzzer dalam Musim 18 ini.

America's Got Talent musim ini berlangsung selama 15 minggu. AGT ditayangkan setiap hari Selasa pukul 8 malam waktu setempat. Mulai tanggal 23 Agustus, AGT juga akan ditayangkan setiap hari Rabu pukul 8 malam. Berikut jadwal lengkapnya dari audisi hingga final:

● Audisi: 30 Mei - 8 Agustus

● Live Show Dimulai: 22 Agustus

● Final: 26 September

● Hasil Final: 27 September

Putri Ariani Melenggang di Final

Pada Live Show Semifinal America's Got Talent (AGT) 2023 tanggal 6 September (waktu Indonesia), Penampilan Putri Ariani telah meraih standing ovation dari seluruh empat juri AGT.

Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel semuanya memberikan standing ovation dengan penuh semangat setelah Putri Ariani menyelesaikan nada terakhir dari lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" dari U2 yang dia bawakan dengan gemilang.

Simon Cowell, yang memberikan tiket golden buzzer kepada Putri Ariani saat audisi, tampak sangat puas dengan pilihannya. Dia mengakui bahwa Putri berhasil membawakan lagu dari band asal Irlandia tersebut dengan versi yang berbeda.

"Pertama-tama, suara cantik yang kamu miliki," komentar Simon Cowell tentang penampilan Putri Ariani, seperti yang terlihat dalam video di saluran YouTube America's Got Talent.

"Ini versi yang sangat indah," tambahnya.

Kemudian, Sofia Vergara, yang mengaku sebagai penggemar lagu U2, juga memuji Putri karena berhasil menyanyikan lagu dengan nuansa yang pas.

