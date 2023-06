Pemain Snowdrop Park Soo Ryun Meninggal Dunia Usai Jatuh dari Tangga, Keluarga: Jantungnya Berdetak, Otaknya Tak Sadar

ERA.id - Kabar duka datang dari jajaran pemain drama Snowdrop. Aktris Park Soo Ryun meninggal dunia usai jatuh dari tangga.

Aktris berusia 29 tahun itu dinyatakan mati otak dan meninggal dunia setelah jatuh dari tangga pada 11 Juni 2023 waktu setempat. Pihak keluarga yang diwakili oleh ibunya mengatakan mendiang Park Soo Ryun akan mendonorkan organnya kepada yang membutuhkan.

“Hanya otaknya yang tidak sadar, dan jantungnya masih berdetak. Pasti ada seseorang yang sangat membutuhkan (organ),” kata ibunda Park Soo Ryun, dilansir MBN News.

Mengenai keputusan donor organ itu, keluarga meyakini bahwa hal itu adalah keputusan yang tepat. Mereka pun bisa tetap mejalani kehidupan dengan tenang lantaran jantung Park Soo Ryun masih berdetak di tubuh orang lain.

“Sebagai ibu dan ayahnya, kita akan dapat hidup terhibur (dengan pemikiran bahwa jantungnya) telah pergi ke seseorang dan sedang berdetak,” ungkapnya.

Saat ini jenazah Park Soo Ryun berada di rumah duka Rumah Sakit Suwon Pusat Medis Provinsi Gyeonggi, dan prosesi pemakaman akan dilaksanakan pada pada 13 Juni.

Park Soo Ryun memulai debutnya pada tahun 2018 melalui pertunjukan musikal kreatif il tenore dan tampil di berbagai musikal seperti Finding Kim Jong Wook, Passing Through Love, Siddhartha, dan The Day We Loved (literal judul).