Terungkap Motif Penggemar Lempar Ponsel hingga Lukai Bebe Rexha

ERA.id - Kejadian tak menyenangkan dialami Bebe Rexha saat tampil di Best F'n Night of My Life di New York, Amerika Serikat baru-baru ini. Saat tampil, Bebe terkena lemparan ponsel dari salah satu penonton.

Ponsel yang dilempar tersebut mengenai dahi dekat alis Bebe, yang sontak membuatnya kesakitan dan berlutut di panggung. Bebe pun langsung ditangani oleh timnya.

Dilansir dari People, saat itu Bebe Rexha tak kuat menahan sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ia pun menerima beberapa jahitan di dahinya yang terluka.

Usai menerima pengobatan, Bebe pun mengabarkan kondisinya lewat media sosialnya. Ia memperlihatkan wajahnya yang terluka karena lemparan ponsel, dan menyanyikan lagunya "I'm Good", untuk menandakan dirinya baik-baik saja.

Bebe Rexha pasca dilempar ponsel (Instagram)

Sementara itu, pelaku yang melempar ponsel sudah diamankan oleh pihak berwenang setempat. Pelaku diketahui seorang pria bernama Nicholas Malvagna.

Diketahui Nicholas sengaja melempar ponsel tersebut demi kesenangannya sendiri.

"Saya mencoba untuk melihat apakah saya bisa memukulnya dengan telepon di akhir pertunjukan karena itu akan lucu," kata Nicholas Malvagna, dilansir NYPost.

Lebih lanjut, Nicholas sempat dituntut dengan pasal penyerangan setelah ditahan, namun akhirnya bebas dengan larangan tegas untuk menjauhi Bebe Rexha.

