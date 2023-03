Undang Soobin TXT Main ke Rumah, Bebe Rexha Dapat Kado Manis dan Spesial, Apa Itu?

ERA.id - Bebe Rexha sukses membuat kejutan bagi penggemar K-pop, khususnya TXT. Bebe memamerkan kebersamaan dengan Soobin TXT dan mengajaknya main ke rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat.

Kebersamaan Bebe dan Soobin Tomorrow x Together ini bermula dari konten TikTok mereka yang viral. Kala itu Bebe mengajak Soobin berjoget dengan lagu latar “Hearts Wants What It Wants” miliknya.

“Lihat siapa ini!!!!!” tulis Bebe pada keterangan.

Tak disangka konten TikTok itu rupanya diambil oleh Bebe dan Soobin di kediamannya di Los Angeles. Menurut Bebe, saat pertama kali bertemu Soobin sangat gugup.

“Aku mengundangnya ke rumahku di L.A. Dia sangat manis. Dia sangat gugup,” kata Bebe Rexha, dikutip People, Jumat (10/3/2023).

Pertemuan itu merupakan sebuah momen yang sudah dinantikan oleh Soobin. Hal ini lantaran Soobin merupakan penggemar berat dari pelantun “Say My Name” itu sejak bertahun-tahun lalu.

Bahkan Soobin secara terang-terangan menyebut dirinya penggemar terbesar dari Bebe. Keduanya juga sering kali berinteraksi di media sosial.

Bukan hanya itu saja, mereka juga kedapatan saling bertukar nomor telepon setelah acara American Music Awards 2022.

“Soobin adalah manusia paling lucu yang pernah saya temui. Dia adalah malaikat, dan dia sangat tampan dan sangat tinggi! Saya seperti, 'Wow.' Saya merasa sangat pendek," ungkap Bebe.

Selain mengajak Soobin ke rumahnya, Bebe juga dihadiahi album TXT yang dituliskan pesan khusus dari Soobin.

“Dia menulis catatan termanis untukku di CD TXT. Aku mencintainya," kenangnya.

“Catatan itu mengatakan sesuatu seperti, 'Saya sangat gugup bertemu dengan Anda. Anda adalah bintang pop favorit saya,’” tambah Bebe.

Mengenai kemungkinan kolaborasi dengan TXT, Bebe mengaku sangat ingin melakukan hal tersebut. Peraih nomonasi Grammy Awards itu mengatakan dia sangat senang menjalin hubungan baik dan berteman dengan orang yang diajak berkolaborasi dengannya.

“Banyak yang nanya tentang kolaborasi. Sering kali bagi saya, sangat penting untuk menjalin hubungan dan berteman dengan orang yang saya ajak berkolaborasi, jadi lebih natural,” kata Rexha.

“Saya tertarik untuk melakukan kolaborasi dengan (TXT) tentunya,” imbuhnya.

Sayangnya saat ini penyanyi 33 tahub itu sedang disibukkan dengan album yang akan dia rilis. Dalam album itu, Bebe akan berkolaborasi dengan penyanyi legendaris Dolly Parton lewat lagu “Seasons”.