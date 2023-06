Museum Macan Persembahkan Pameran Seni Somewhere, Elsewhere, Nowhere Karya Seniman Philipina

ERA.id - Museum MACAM kembali menyediakan pameran baru untuk para pecinta seni Indonesia. Kali ini museum tersebut membuka pameran tunggal duo pasangan Isabel dan Alfredo Aquilizan yang bertajuk Somewhere, Elsewhere, Nowhere, mulai 24 Juni 2023.

Pameran bertajuk Somewhere, Elsewhere, Nowhere menampilkan perjalanan keduanya selama 20 tahun menjadi seniman. Keduanya menghadirkan karya seni instalasi, video art, drawing, hingga material sehari-hari.

"Duo seniman ini sukses mengembangkan dan mempengaruhi seni rupa kontemporer di Asia. Pameran ini memuat perjalanan kolaboratif artistik mereka dan kami bangga telah bekerja menyukseskan project ini selama berbulan-bulan," tutur Direktir Museum MACAN, Aaron Seeto, saat jumpa pers di Museum MACAN, Jakarta, pada Kamis (22/6/2023).

Pada pameran ini, Isabel dan Alfredo mengaku menyajikan kisah hidup yang menurut mereka tak bisa dipisahkan dari seni. Seniman asal Philipina itu mengaku begitu antusias untuk menyajikan karya tersebut kepada masyarakat Indonesia.

"Itu membutuhkan waktu selama lebih dari 20 tahun untuk kita membuat ini. Kami selalu bilang bahwa seni nggak bisa dipisahkan dari hidup, jadi kami pun membuat ini," kata Isabel.

"Pameran ini membutuhkan waktu untuk bisa sampai di Indonesia. Kami sangat antusias," tambah Alfredo.

Untuk menciptakan berbagai karya di pameran ini, Isabel dan Alfredo menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Di antaranya sendal jepit, sikat gigi, kardus, hingga beragam object lainnya yang ditemui di studio mereka.

Sebagai informasi, Isabel dan Alfredo Aquilizan sudah aktif berkarya sejak tahun 1990-an hingga 2000-an saat seni rupa kontemporer di Asia Tenggara tengah berkembang. Sepanjang berkarier, keduanya telah menciptakan karya instalasi berskala besar yang menyoroti tentang rumah dan keluarga, identitas dan kepemilikan, perjalanan dan perpindahan, merasakan kehadiran dalam ketiadaan, dan akumulasi ingatan.