Kenalkan Anak dengan Dunia Otomotif Sejak Dini, Mitsubishi Motors Buka Establishment di KidZania

ERA.id - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara resmi mengumumkan pembukaan kembali wahana atau establishment Mitsubishi Motors di KidZania Jakarta yang ditujukan bagi generasi masa depan untuk dapat menyelami segala hal tentang dunia otomotif.

Wahana Mitsubishi Motors menawarkan serangkaian aktivitas melalui simulasi-simulasi yang menarik serta interaktif. Seluruh area establishment mengusung tema "Life’s Adventure" yang terbagi menjadi 3 zona yaitu "Daily Life’s Adventure", "Wonderful Life’s Adventure", dan "Tomorrow Life’s Adventure".

"Berkendara sudah menjadi bagian hidup kita semua. Tidak ada manusia yang tidak naik mobil. Kami berharap memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengenal dunia itu dengan informatif dan atraktif, makanya kami buat simulasi safety driving school dan tempat pembuatan SIM sehingga mereka tahu cara berkendara dengan aman," ujar Presiden Direktur KidZania, Kerry Adrianto Riza, di Pacific Place Mall Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, Kerry juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Mitsubishi Motors karena turut serta memperkenalkan dunia otomotif kepada generasi muda.

"Semoga kelak sampai mereka tua, mereka akan memiliki suatu kecintaan terhadap Mitsubishi. Selamat menikmati rangkaian wahana yang ada di sini," imbuhnya.

Wahana Mitsubishi Motors yang ada di area Kidzania Jakarta menampilkan beberapa pilihan kegiatan bagi para penggemar cilik dunia otomotif. Pertama, car design center yang merupakan establishment terbaru dari Mitsubishi Motors. Berada di zona "Tomorrow Life’s Adventure", aktivitas yang ada di sini menawarkan sensasi pengalaman baru melalui sebuah pusat desain kendaraan, sehingga pengunjung dapat menjadi desainer kendaraan Mitsubishi Motors.

Beberapa kegiatan yang ada di sektor ini di antaranya menyusun bagian-bagian kendaraan, memilih warna, hingga memberikan aksesoris, serta memodifikasi mobil keluaran Mitsubishi Motors sesuai dengan kreativitas para pengunjung.

Seluruh proses tersebut dilakukan pada 2 buah layar sentuh berukuran 60 inci yang membuat aktivitas menjadi semakin menarik. Setelah menyelesaikan desain kendaraan, pengunjung dapat mencetak desain yang dibuat dan dapat dibawa pulang sebagai cenderamata.

Lokasi kedua adalah pusat pelatihan atau training center. Di zona "Daily Life’s Adventure" ini, pengunjung dapat mengetahui bagaimana keseluruhan proses kepemilikan kendaraan dilakukan, dari melacak pemesanan kendaraan, hingga aktivasi warranty melalui aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID) yang telah disesuaikan untuk anak-anak.

Pengunjung yang telah berhasil melakukan proses kepemilikan kendaraan di area ini, dianggap telah memenuhi syarat sehingga dapat melanjutkan aktivitas ke area “Driving Simulator” untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sektor ketiga adalah driving simulator yang juga berada di area training center. Aktivitas ini didesain agar pengunjung dapat merasakan pengalaman untuk memiliki SIM, setelah menjalani pelatihan dan pengujian berkendara melalui sebuah simulator. Apabila sukses melalui proses pengujian berkendara, pengunjung akan mendapatkan SIM yang dapat digunakan untuk berpartisipasi di area “Race Track”.

"Race Track" merupakan sektor terakhir yang memberikan pengalaman lebih nyata dan mewujudkan petualangan baru bagi para pengunjung yang telah memiliki SIM untuk merasakan sensasi mengendarai langsung sebuah replika kendaraan Mitsubishi Motors dalam bentuk mungil. Di zona Wonderful Life’s Adventure ini, pengunjung cilik bisa belajar bagaimana cara berkompetisi menjadi yang tercepat di lintasan balap dan berkendara dengan aman lewat rambu lalu lintas yang dipasang pada area balapan.

Berbagai jenis replika kendaraan Mitsubishi Motors hadir di area "Race Track" ini, di antaranya New Xpander, New Xpander Cross, New Pajero Sport, dan New Triton.