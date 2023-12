Bak Sebuah Negara, Kongeres di Wahana Bermain Ajarkan Anak Kepemimpinan Sejak Dini

ERA.id - Mengajarkan kepemimpinan sejak dini pada anak sangat penting. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan melibatkan anak pada wahana bermain yang menyediakan wadah belajar kepemimpinan lewat organisasi yang diisi oleh sesama anak-anak.

Sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi terhadap kematangan generasi penerus bangsa, edutainment theme park KidZania Jakarta akhirnya kembali menyelenggarakan KidZania CongreZZ Kids Jakarta 2023-2025. Mengusung tema “What Action are Needed for a Better World” tahun ini merupakan periode ke-tujuh sejak pertama kalinya program ini diadakan pada tahun 2009.

Setelah melalui proses pemilihan yang sangat selektif, telah terpilih 14 anggota CongreZZ Kids 2023-2025 berusia antara 7-14 tahun dengan talenta dan pengetahuan yang beragam. Masa tugas 14 anggota tersebut akan dimulai sejak dilantik pada hari Minggu, 17 Desember 2023 di Junio Metropolitan Theatre KidZania Jakarta.

KidZania CongreZZ Kids Jakarta 2023-2025 diikuti oleh lebih dari 2.500 pendaftar dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama se-Jabodetabek. Pelantikan 14 anggota dilakukan layaknya prosesi pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di suatu negara. Direktur PT Aryan Indonesia (KidZania Jakarta), Faizal Reza, melantik dan meresmikan pembukaan kegiatan KidZania CongreZZ 2023 – 2025. Prosesi kenegaraan dimulai dengan pembacaan sumpah CongreZZ Kids, dilanjutkan dengan pelantikan dan penandatanganan perjanjian CongreZZ Kids.

KidZania CongreZZ merupakan salah satu event terbesar dwitahunan KidZania Jakarta untuk mencari 14 anak-anak berprestasi yang akan bermain peran menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat KidZania dalam lembaga yang disebut KidZania CongreZZ. Anggota KidZania CongreZZ yang disebut CongreZZ Kids ini bertugas selayaknya anggota Dewan

Perwakilan Rakyat di suatu negara, seperti: membentuk undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang; menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi anak-anak, termasuk memberikan masukan, membantu dan mengawasi jalannya pemerintahan kota KidZania. Setiap anggota KidZania CongreZZ ini mempunyai hak untuk bermain dan menikmati fasilitas permainan di KidZania Jakarta secara gratis selama dua tahun bersama dua orang pendamping.

Faizal Reza mengungkapkan, “Tema What Action are Needed for a Better World ini diangkat karena kami ingin menggali pendapat dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga mereka dapat mengungkapkan ide dan pemikirannya serta berperan serta dalam bentuk aksi yang diperlukan bagi setiap kondisi yang terjadi di dunia khususnya lingkungan sekitar. Diharapkan dengan menjadi anggota KidZania CongreZZ, anak – anak Indonesia penerus bangsa ini dapat mencapai impiannya dan mempunyai masa depan yang maju. Hal ini sering terlihat di sekitar kita di mana anak – anak sangat bersemangat belajar dan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Maka dari itu KidZania merasa terpanggil untuk berkontribusi mematangkan generasi penerus bangsa lewat KidZania CongreZZ ini“.

“Kebetulan momennya pas dengan masa tahun politik, jadi kami membuat program ini untuk melatih generasi penerus bangsa yang siap untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap isu-isu di lingkungan sekitar serta belajar untuk mencari solusinya, sehingga diharapkan anak-anak KidZania CongreZZ Kids ini memiliki bekal kepemimpinan yang matang untuk berkontribusi membuat dunia yang lebih baik”, tutur City Mayor KidZania Jakarta, Lindung Artha Marhendra.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para CongreZZ Kids perlu memahami cara kerja pemerintah serta mengetahui kualifikasi yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Setelah dilantik sebagai anggota KidZania CongreZZ periode 2023 – 2025, para CongreZZ Kids akan dibagi menjadi beberapa komisi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini seperti Komisi Kesejahteraan, Komisi Pendidikan, Komisi Teknologi dan Lingkungan, serta Komisi Khusus Komunikasi. Oleh karena itu para CongreZZ Kids akan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian/Instansi Pemerintah dan juga Partner Industri KidZania Jakarta.

KidZania CongreZZ 2023-2025 didukung oleh Bank BRI sebagai sponsor utama, Biznet, Bluebird, Bogasari, Chill’n BOX, Dapur Cokelat, EGD by Exit Girls, Just Chillin’ by Donuthing, Segari sebagai sponsor pendukung, Educare, Fimela, Majalah CIA, Kompas, dan RTV sebagai Media Partner.