Sempat Berjuang Lawan Depresi dan Bunuh Diri, Penyanyi CoCo Lee Meninggal Dunia

ERA.id - Kabar duka datang dari musisi Hong Kong, CoCo Lee. CoCo dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang dengan depresi yang dialaminya.

Pihak keluarga yang diwakili oleh saudara CoCo Lee mengatakan sang artis selama ini sedang bejuang melawan depresi yang dialaminya. Kesehatan mental CoCo terus menurun dan memburuk selama beberapa waktu terakhir.

“Dengan sangat sedih, kami di sini untuk menyampaikan berita yang paling menghancurkan. CoCo telah menderita depresi selama beberapa tahun tetapi kondisinya memburuk secara drastis selama beberapa bulan terakhir,” tulis Nancy dan Carol Lee, dilansir People.

Selama menderita dengan kesehatan mentalnya, pengisi suara Mulan versi Mandarin itu juga mendapat pertolongan dari tim profesional. Tetapi karena terus memburuk, CoCo pun melakukan percobaan bunuh diri untuk mengakhiri nyawanya.

“Meskipun CoCo mencari bantuan profesional dan melakukan yang terbaik untuk melawan depresi, sayangnya iblis di dalam dirinya mengambil alih dirinya,” kata saudara CoCo.

Nancy dan Carol mengatakan CoCo sempat melakukan percobaan bunuh diri pada 2 Juli 2023 dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dia pun dinyatakan koma dan menjalani perawatan intensif selama di rumah sakit.

Namun upaya tim medis untuk menyelamatkan nyawa CoCo tidak berhasil. Pelantun “A Love Before Time” itu dinyatakan meninggal dunia pada 5 Juli waktu setempat.

“Terlepas dari upaya terbaik dari tim rumah sakit untuk menyelamatkan dan merawatnya dari koma, dia akhirnya meninggal dunia pada tanggal 5 Juli,” ungkapnya.

Seorang bintang pop terkenal di Asia, CoCo menikmati karir tertinggi di tahun 1990-an dan awal 2000-an. Dia menandatangani kontrak dengan Sony Music Entertainment pada tahun 1996 dan album debutnya CoCo Lee menjadi album terlaris tahun itu di Asia.

Dia mulai sebagai penyanyi Mandopop tetapi kemudian merilis album dalam bahasa Kanton dan Inggris. Single-nya "Do You Want My Love" berhasil masuk tangga musik AS, dan dia merilis album bahasa Inggris pertamanya pada tahun 1999, berjudul Just No Other Way.

Salah satu lagu emosionalnya "A Love Before Time" dari film terkenal Crouching Tiger, Hidden Dragon dinominasikan untuk Best Original Song di Academy Awards 2001. Dia membawakan lagu itu secara langsung pada upacara tahun itu.

Selain sebagai penyanyi, bintang pop itu juga mengisi suara pejuang wanita Mulan dalam versi Mandarin dari Mulan Disney dan menyanyikan lagu tema film versi Mandarin, "Reflection." Dia muncul dalam tiga film, termasuk Master of Everything karya Lee Xin dan No Tobacco.

CoCo menikah dengan pengusaha Kanada Bruce Rockowitz, mantan kepala eksekutif Li & Fung. Dia adalah ibu tiri dari dua putri suaminya, tetapi dia sendiri tidak memiliki anak kandung.

Dia meninggal dunia di usia 48 tahun.