Agensi Benarkan Hwasa MAMAMOO Dilaporkan ke Polisi Atas Tarian Tak Senonoh

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari industri hiburan Korea Selatan. Hwasa MAMAMOO dilaporkan ke polisi setelah menampilkan tarian yang tidak senonoh.

Laporan itu diajukan oleh Asosiasi Orang Tua Siswa ke kantor polisi Seongdong di Seoul. Polisi menerima laporan yang menyebut tindakan Hwasa tidak bisa digolongkan sebagai aksi panggung.

“Gestur Hwasa mengisyaratkan tindakan seksual mesum dan cukup membuat malu dan banyak publik yang menyaksikannya. Karena gestur tersebut tidak sesuai dengan konteks koreografinya, maka tidak dapat dimaknai sebagai performance art,” bunyi laporan itu, dilansir MBN.

Perwakilan polisi mengungkapkan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus tersebut dan dapat memanggil Hwasa jika diperlukan.

“Setelah melihat kejadian tersebut, kami berencana memanggil terdakwa untuk penyelidikan jika diperlukan,” kata perwakilan polisi.

Sementara itu, agensi Hwasa, P Nation, membenarkan bahwa sang artis dilaporkan ke polisi atas aksi tak senonoh di atas panggung. Mereka juga mengetahui bahwa polisi sedang mendalami laporan dan melakukan penyelidikan.

“Kami memahami bahwa polisi sedang meninjau kasus ini,” kata P Nation.

Sebelumnya pada 12 Mei, Hwasa tampil di Sungkyunkwan University Festival saat syuting tvN “Dancing Queens on the Road.” Pada saat itu, Hwasa menyanyikan lagu solonya “Don’t” di mana dia membuat gerakan sensual, yang mengakibatkan Student Parents and Human Rights Protection Solidarity mengajukan pengaduan.