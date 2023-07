Profil Carissa Perusset yang Diisukan Dekat dengan Abidzar, Begini Kisah Cintanya

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari Abidzar Al Ghifari pada akhir bulan Maret lalu. Putra kedua mendiang Ustaz Jefri dan Ummi Pipik itu kedapatan mengunggah foto bersama seorang wanita yang diduga sebagai Carissa Perusset. Dalam potret tersebut, Abidzar terlihat berpose sedang memegang sebatang rokok sambil memegang tutup kepala hoodienya. Ia juga terlihat mengalihkan pandangan kepada seorang wanita berbaju hitam panjang yang berpose membelakangi kamera. Simak profil Carissa Perusset dalam artikel ini.

Carissa Perusset lahir pada tanggal 9 Februari 1998 dari pasangan Pierre Perusset dan Indah Zoratti. Paras bulenya diwarisi dari sang Ayah yang tercatat sebagai warga negara Swiss, dan Ibunya berdarah Jawa.

Saat ini, dara cantik tersebut berprofesi sebagai seorang Aktris, setelah mengawali karirnya sebagai seorang model. Posturnya yang tinggi semampai dengan berat badan ideal sangat mendukung dirinya menjadi model katalog. Selain berakting dan modeling, Carissa Perusset ternyata juga mempunyai bakat sebagai sutradara dan penulis. Hal itu dibuktikan dengan peluncuran dua film pendek karyanya sendiri.

Carissa Perusset (Foto: Instagram/@Time.International)

Karier Carissa Perusset

Meskipun masih terbilang muda, karier Carissa Perusset di dunia hiburan tanah air cukup bersinar dan menjanjikan. Jauh sebelum ia menerjunkan diri di dunia akting dan perfilman Indonesia, dirinya memulai sepak terjang kariernya sebagai seorang model.

Melalui salah satu potret dirinya yang ia unggah ke Instagram pribadinya, seorang agency model menghubungi Carissa melalui direct message Instagram. Dari sinilah, ia mengawali karier sebagai model saat masih berusia 14 tahun.

Namun, dirinya mengaku hanya menerima tawaran sebagai model katalog atau majalah saja. Ia selalu menolak untuk berjalan diatas catwalk karena menurutnya postur berjalannya buruk. Selanjutnya, karena hobi menulisnya, ia menerbitkan sebuah buku kumpulan puisi karyanya sendiri yang berjudul Everything in Between pada usianya yang ke 19 tahun.

Pada tahun 2019, Carissa Perusset selanjutnya mencoba peruntungan berakting saat dirinya casting sebagai Keara dalam film Antologi Rasa. Film drama romantis tersebut diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Ika Natassa.

Kisah Asmara Carissa Perusset

Sebelum berpacaran dengan Jerome Kurnia, Carissa Perusset pernah menjalin hubungan dengan anak Jeremy Thomas, Axel Matthew Thomas. Kabar kedekatan mereka diketahui publik pada tahun 2014, dimana Axel mengunggah foto-foto mereka dalam akun Instagram pribadinya.

Dalam salah satu unggahannya, Axel kedapatan berciuman dengan Carissa. Hal itu tentu saja membuat publik geger karena gaya berpacaran mereka, yang sudah seperti orang dewasa padahal usia mereka saat itu masih muda. Mereka bahkan tidak segan untuk memperlihatkan kemesraan pada khalayak melalui sosial media. Namun, hubungan keduanya harus berakhir.

Beberapa tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 2019, beredar sebuah gosip yang mengatakan Carissa sedang menjalin kedekatan dengan aktor bernama Jerome Kurnia. Namun, gosip tersebut bersambut dengan pengakuan Jerome Kurnia yang membenarkan kabar tersebut di acara SIN Short Film Festival 2019.

Namun, saat dikonfirmasi awak media mengenai kapan dan bagaimana mereka mulai menjalin hubungan spesial, aktor berdarah Jerman-Indonesia ini tidak memberikan sedikitpun informasi.

Profil Carissa Perusset

Nama: Carissa Perusset

Nama Panggilan: Caca

Tempat Lahir: Amerika Serikat

Tanggal Lahir: 9 Februari 1998

Umur: 25 Tahun

Ayah Carissa Perusset: Pierre Perusset

Ibu Carissa Perusset: Indah Zoratti

Saudara Carissa Perusset: N/A

Pekerjaan: Aktris, Model, Sutradara

Mantan Pacar Carissa Perusset: Axel Matthew Thomas, Jerome Kurnia

Agama: Belum Diketahui

Keturunan: Swiss, Indonesia (Jawa)

Tinggi Badan: 173 cm

Berat Badan: 47 kg

Hobi: Menyanyi, Menulis, Olahraga, Camping

Tahun Aktif: 2015 - sekarang

Pendidikan: N/A

Instagram: @carissaperusset

