Kim Bum Sambangi Indonesia September 2023, Ini Detail Lokasi dan Harga Tiket

ERA.id - Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi aktor Korea Selatan, Kim Bum, untuk acara fan meetingnya bersama VIU. Acara jumpa penggemar Kim Bum ini bertajuk 2023 Asia Fan Meeting in Jakarta Between U and Me.

Dilansir dari keterangan resmi, acara tersebut akan berlangsung di Pullman Hotel Jakarta Central Park, pada 3 September 2023 mendatang. Acara dijanjikan akan menjadi malam yang penuh kenangan dengan kebahagiaan dan tawa.

Bintang drama Boys Before Flowers itu disebut akan membuat para penggemar semakin dekat di acara fan meeting ini. Ia juga akan mewujudkan harapan penggemar untuk bertemu langsung dengannnya sebagai sang idola.

Tiket fan meeting Kim Bum ini tersedia di Loket.com, dengan dua ketagori penjualan yakni presale dan normal. Tiket presale dijual mulai Jumat 28 Juli, jam 23.59, dengan harga mulai Rp850 ribu hingga Rp2 juta 350 ribu.

Tiket dengan harga normal akan dijual pada Sabtu, 29 Juli 2023, mulai jam 12.00. Harga tiket dibandrol mulai dari Rp1 juta sampai Rp2 juta 800 ribu.

Sementara itu, Kim Bum sendiri merupakan salah satu aktor ternama Korea Selatan yang sudah membintangi banyak drama ternama. Mulai dari Boys Before Flowers, Gooddes of Fire, Ghost Doctor, Law School, hingga drama terakhir yang dibintanginya yakni Tale of the Nine-Tailed 2.