Pernah Cicipi Banyak Makanan Khas Indonesia, Kim Bum Jatuh Hati dengan Sate: di Korea Nggak Ada yang Enak

ERA.id - Aktor Korea Selatan, Kim Bum memilih sate sebagai makanan khas Indonesia favoritnya. Hal ini diungkap Kim Bum saat acara jumpa penggemarnya bertajuk Between U and Me di Jakarta, pada Minggu (3/9/2023).

Pada segmen bincang-bincang di acara tersebut, Kim Bum membahas makanan khas Indonesia. Sebelumnya ia mengaku sangat suka dengan nasi goreng dan mie goreng.

Namun, ia sudah berubah pikiran karena menemukan makanan Indonesia yang paling ia sukai setelah ke Jakarta lagi sekarang ini. Makanan Indonesia favoritnya adalah sate.

"Sudah pernah coba, soto, nasi goreng, sate, bakso. Saya bingung banget mau sate atau nasi goreng, tapi akhirnya sate," tutur Kim Bum.

Kim Bum ternyata memiliki alasan sendiri memilih sate sebagai makanan Indonesia yang ia sukai. Ini lantaran sate yang enak jarang ditemukan di Korea Selatan.

"Kalau nasi goreng itu bisa makan di Korea sebenarnya. Tapi sate itu nggak ada yang enak di Korea, jadi saya pilih sate. Kayaknya itu salah satu makanan paling enak yang pernah saya coba. Tapi sebenarnya banyak sekali makanan yang enak di Indonesia ya," jelasnya.

Tak hanya makanan, Kim Bum juga mengaku banyak tempat wisata menarik di Indonesia. Ia mengaku akan kembali lagi ke Jakarta suatu hari nanti untuk liburan.

"Saya tahu di Indonesia banyak sekali pulau indah. Di Jakarta sudah ada rencana saya untuk datang lagi, liburan ya," pungkas Kim Bum.