Putri Anne Tegaskan Tak Punya Pacar, Netizen: Fix Cerai!

ERA.id - Rumor keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne jadi sorotan publik. Banyak netizen menduga keduanya sudah bercerai usai Putri Anne memutuskan untuk melepas hijab. Pernyataan yang dilontarkan Putri Anne selalu menjadi viral dimedia sosial.

Kali ini, Putri Anne mengaku tidak memiliki pacar. Saat melakukan live Instagram, ibu anak satu ini merespon pertanyaan dari netizen. Putri akui dirinya tak memiliki kekasih. Putri juga bingung dengan pertanyaan netizen yang bertanya apakah dirinya punya pacar atau belum.

"Siapa pacarnya, siapa pacarku? Nggak punya pacar, why? Gue nggak punya pacar, siapa pacar gue?" tanya Putri Anne, dikutip dari akun Instagram @lambe__danu.

Selain itu, perempuan berusia 33 tahun ini meminta netizen berhenti mengirimkan pesan kepada salah satu teman prianya, yang selama ini diduga kekasihnya. Putri Anne menegaskan hubungannya dengan pria tersebut hanya sebatas teman.

Putri Anne (Foto: Instagram/@lambe__danu)

"Please guys please stop, please dong jangan DM DM tanya udah nikah atau belum, dia teman gue. Aneh banget lho, geli banget wak," kata Putri Anne sembari tertawa.

Lebih lanjut, Putri Anne menegaskan semua pria yang terlihat di media sosial hanya seorang teman. Ia merasa senang lantaran teman-temannya kerap memberikan dukungan.

"Semua yang kalian lihat di medsos adalah teman-teman, semuanya teman-teman. Aku bahagia dengan teman-temanku, karena mereka selalu mendukung dan mencintaiku," ucapnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian net menduga Arya Saloka dan Putri Anne sudah bercerai. Namun, sebagian netizen menduga rumah tangga Arya dan Putri masih bertahan.

"Berarti fix cerai ya," komentar akun @myname_****

"Mereka juga sih kayak yang mengisyaratkan cerai gitu kan. Kayak sengaja gitu nggak sih," tulis akun @relly****

"Gue nggak percaya mereka cerai. Kalau cerai minimal terdaftar di kantor kayak si Alshad kemarin. Dan masuk admin Lambe Turah," kata akun @cekertu****

"Ya iya nggak punya pacar, punyanya suami. Mereka masih baik-baik saja. Ya kali kalau nggak baik-baik saja, kenapa dia masih pakai baju suaminya." ungkap akun @dais****

Sebelumnya, foto beredar memperlihatkan Putri Anne berani memeluk mesra seorang pria. Putri mengenakan kemeja putih dengan topi warna cream. Tampil tanpa hijab, Putri Anne makin berani memperlihatkan rambut pirangnya dihadapan kamera.

Dalam foto itu, Putri Anne tersenyum lebar. Ia bahkan memeluk pria lain yang memakai kaos warna putih dan celana jeans. Diketahui, nama pria itu adalah Raman Sharma. Foto itu dibagikan oleh satu satu temannya Putri Anne.

Sampai saat ini, Arya Saloka dan Putri Anne belum buka suara terkait isu keretakan rumah tangga hingga berujung perceraian.