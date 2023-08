Sukses Gelar Konser Bertajuk Love on Tour, Harry Styles Sumbang Sebagian Penghasilan yang Capai Puluhan Miliar

ERA.id - Harry Styles belum lama ini selesai menggelar konsernya yang bertajuk Love on Tour, yang digelar di berbagai negara. Usai menggelar konser tersebut, Harry dikabarkan menyumbangkan sebagian pendapatannya.

Dilansir dari People, Harry menyumbangkan lebih dari 6,5 juta dolar atau setara dengan Rp98,2 miliar ke badan amal. Penerima sumbangan Harry melalui badan amal tersebut termasuk Planned Parenthood, Save the Children, Black Minds, Choose Love, Sydney Zoo, dan Every Town for Gun Safety.

Sementara itu, pelantun lagu "As It Was" ini memulai konsernya pada September 2021 lalu dan mengakhirinya di Italia pada akhir Juli 2023 lalu. Tur Harry ini menjadi tur dengan penghasilan kotor tertinggi keempat.

Tercatat lebih dari 5 juta orang yang hadir di konser Harry Styles ini. Mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Eropa, Asia, hingga Australia.

Sebelumnya saat mengakhiri rangkaian turnya, Harry sempat menyampaikan kesannya dan mengaku bahwa perjalanan konsernya sangat istimewa. Ia juga berterima kasih kepada semua orang yang sudah hadir di konsernya.

"Love on Tour. Itu adalah pengalaman terbesar dalam hidup saya. Terima kasih untuk band saya, semua kru yang membuat beberapa tahun terakhir begitu istimewa. Ini benar-benar menyenangkan. Untuk semua orang yang datang untuk melihat kami bermain, terima kasih. Aku merasa sangat bahagia itu semua karena kamu," pesan Harry Styles.