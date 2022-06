Ada Guru Sekolah di Kerumunan Penonton, Aksi Harry Styles Hentikan Konser Tuai Pujian

ERA.id - Penyanyi Harry Styles rela menghentikan konsernya baru-baru ini di Manchester, Inggris. Styles menghentikan pertunjukan untuk menemukan guru sekolahnya di antara kerumunan penonton.



Aksi pencarian guru sekolah Styles ini ia lakukan selama pertunjukkannya di Emirates Old Trafford di Manchester, Inggris, Rabu (15/6/2022). Saat sedang asik tampil menghibur 20.000 penggemar, Styles mendadak menghentikan penampilannya untuk mencari guru tercinta bernama Vernon.



"Saya akan meminta bantuan Anda karena saya ingin mencoba dan menemukan seseorang di antara penonton. Jadi, kami akan benar-benar diam dan saya akan melihat apakah saya dapat menemukan orang ini jika Anda tidak keberatan membantu saya," kata Styles, dikutip CBS, Jumat (17/6/2022),



“He was a little bit of a monkey, bit cheeky” 🥺@ZoeTheBall managed to track down @Harry_Styles’ first teacher, Mrs Vernon, after her shoutout at his gig last night in Manchester. 🧡 pic.twitter.com/7rwd8GsnAp