Jelang Wajib Militer, Agensi Lee Do Hyun Larang Penggemar Datang ke Kamp Pelatihan

ERA.id - Yuehua Entertainment agensi yang menaungi Lee Do Hyun mengumumkan rencana wajib militer dalam waktu dekat. Agensi juga melarang penggemar untuk mengantar Lee Do Hyun ke pusat pelatihan.

Menurut laporan iMBC, Lee Do Hyun akan memulai untuk latihan dasar di pusat pelatihan militer mulai 14 Agustus 2023. Setelah menjalani latihan dasar, bintang 18 Again itu akan memenuhi tugasnya melalui band militer Angkatan Udara Korea Selatan.

“Setelah menerima pelatihan militer dasar di pusat pelatihan (dimulai) pada 14 Agustus, Lee Do Hyun akan memenuhi tugas militernya melalui band militer ROKAF (Angkatan Udara Republik Korea),” kata agensi.

Selain mengumumkan rencana wajib militer Lee Do Hyun, agensi juga mengabarkan bahwa tidak ada acara khusus terkait kepergian Lee Do Hyun. Mereka juga melarang penggemar untuk tidak berkunjung ke kamp militer.

“Tidak ada acara resmi terpisah yang akan diadakan pada hari pendaftaran, dan kami meminta penggemar untuk tidak berkunjung karena ini adalah acara pribadi yang akan dihadiri oleh banyak personel militer dan anggota keluarga,” tegasnya.

Meski demikian, agensi meminta dukungan penuh dan doa agar Lee Do Hyun bisa menyelesaikan kewajibannya di militer serta kembali dalam keadaan sehat.

“Tolong kirimkan dukungan hangat dan semangat kalian kepada Lee Do Hyun yang akan kembali dengan kesehatan yang baik setelah dengan patuh menjalankan tugas militernya,” imbuhnya.

Sejak debutnya melalui Prison Playbook pada tahun 2017, Lee Do Hyun membintangi berbagai proyek hit termasuk Hotel Del Luna, 18 Again, Sweet Home, Youth of May, Melancholia, The Glory, dan yang terbaru The Good Bad Mother.