Resmi Berangkat Wajib Militer, Lee Do Hyun Surati Penggemar: Saya Akan Pergi dan Kembali!

ERA.id - Aktor Lee Do Hyun akhirnya resmi berangkat untuk menjalani wajib militer pada Senin (14/8/2023). Ia akan lebih dahulu memulai pelatihan dasarnya dan kemudian lanjut bertugas di band militer Angkatan Udara.

Agensi Lee Do Hyun, Yuehua Entertainment, mengatakan bahwa tidak akan ada acara pengantaran sang aktor bersama penggemar jelang wajib militer ini. Agensi juga meminta penggemar untuk tidak datang ke lokasi demi menghindari keramaian.

“Tidak akan ada acara resmi yang terpisah dan karena ini adalah acara pribadi dengan banyak tentara dan keluarga mereka, tolong jangan mengunjungi tempat tersebut,” pernyataan agensi dilansir dari Soompi.

Jelang wajib militernya ini, Lee Do Hyun juga menyapa penggemar melalui media sosialnya. Ia pamit dan berjanji akan kembali menjadi orang yang lebih baik dan sehat nantinya.

“Aku akan segera pergi ke militer. Aku akan pergi dan kembali sebagai sosok yang lebih baik, orang yang lebih sehat, dan kembali sebagai aktor yang lebih baik. Lee Do Hyun akan melakukannya,” tulis Lee Do Hyun.

Sementara itu, sebelum berangkat wajib militer, Lee Do Hyun sempat melakukan acara fan meeting bertajuk The Beginning di Korea pada 5 Agustus 2023 lalu. Fan meeting tersebut jadi acara terakhir Lee Do Hyun bersama penggemar sebelum wajib militer.