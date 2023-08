Adik Ungkap Kondisi Terkini Celine Dion, Masih Cari Obat Manjur untuk Penyakitnya Stiff Person Syndrome

ERA.id - Penyanyi ternama Celine Dion kini tengah hiatus dari dunia musik sejak didiagnosa mengidap stiff person syndrome atau gangguan saraf yang memengaruhi sistem safar khususnya otak dan tulang belakang. Adik Celine, Claudette Dion pun mengungkap kondisi terkini sang kakak.

Claudatte mengungkap bahwa di masa pengobatannya ini, Celine ditemani oleh saudara perempuan mereka yang lain, yakni Linda Dion. Celine disebut bekerja keras untuk pemulihannya.

"Ketika saya meneleponnya dan dia sibuk, saya berbicara dengan saudara perempuan saya Linda, yang tinggal bersamanya dan memberi tahu saya bahwa dia bekerja keras," ujar Claudatte Dion dilansir dari Page Six.

Pelantu lagu "My Heart Will Go On" itu disebut melakukan riset mengenai penyakit yang diidapnya. Ia juga mendengarkan pendapat dari para peneliti yang ahli mengenai hal tersebut.

"Dia mendengarkan para peneliti top di bidang penyakit langka ini sebanyak mungkin," tambahnya.

Meski demikian, Claudatte mengakui bahwa mereka belum menemukan obat yang manjur untuk mengobati Celine Dion. Namun, mereka tidak akan menyerah untuk menemukan obat tersebut demi kesembuhan Celine Dion.

"Kami belum menemukan obat yang manjur, tetapi memiliki harapan itu penting," pungkasnya.

Sementara itu, Celine Dion terpaksa membatalkan konser tur dunianya yang sudah dijadwalkan sampai 2024 mendatang karena harus memulihkan dirinya. Ia sebelumnya sudah meminta maaf kepada para penggemar atas pembatalan konsernya tersebut lewat unggahan Instagramnya.