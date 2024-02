Momen Celine Dion Jadi Kejutan di Grammy Awards 2024, Dituntun hingga Disambut Penuh Antusias

ERA.id - Celine Dion mengejutkan banyak orang dengan hadir di acara Grammy Awards 2024, pada Minggu (4/2/2024) malam waktu Amerika Serikat. Ia hadir sebagai salah satu presenter yang membacakan nominasi malam itu.

Ketika nama Celine Dion dipanggil oleh host utama acara itu, Trevor Noah, para hadirin langsung berdiri dan bertepuk tangan. Mereka menyambut kehadiran Celine Dion dengan meriah dan berdiri selama sang penyanyi berbicara di atas panggung.

Pelantun lagu "My Heart Will Go On" itu memasuki panggung sambil dituntun oleh seorang penjaga. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada para tamu dan mengungkapkan rasa sayangnya pada para musisi yang hadir.

"Terima kasih semua. Saya mencintai kalian juga. Kalian terlihat menawan," kata Celine Dion dilansir dari People.

Celine Dion menyampaikan bahwa ia sangat senang bisa berada di Grammy Awards 2024, meskipun kini masih masa pengobatan penyakit stiff-person syndrome yang dideritanya. Ia mengatakan tak boleh menyiakan kesempatan hadir di hadapan para musisi dunia.

"Ketika saya mengatakan saya senang berada di sini, saya benar-benar merasakan itu. Mereka yang telah diberkati untuk hadir di Grammy Awards tak boleh menyia-nyiakan cinta dan kegembiraan luar biasa yang diberikan musik kepada kehidupan kita dan orang di seluruh dunia," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Celine Dion menjadi pembaca dan pemberi penghargaan untuk nominasi Album of the Year. Kategori itu dimenangkan oleh Taylor Swift berkat albumnya yang bertajuk Midnights.

Sementara itu, Celine Dion belakangan ini memilih untuk vakum dari dunia hiburan karena menderita penyakit stiff-person syndrome, yang membuatnya kesulitan menggerakan otot tubuhnya. Beberapa waktu lalu, Celine mengumumkan akan merilis dokumenter yang mendokumentasikan perjalanannya berjuang mengobati penyakit tersebut.