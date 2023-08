Tak Terima Sering Disebut Galau Gegara Isu Perceraian, Putri Anne: Emang Kenapa Sih Nggak Boleh?

ERA.id - Putri Anne buka suara terkait tudingan sering galau lantaran isu perceraiannya dengan Arya Saloka semakin mencuat. Putri menyebut kegalauannya itu tidak perlu dipermasalahkan.

Usai hebohnya keretakan rumah tangganya dengan Arya Saloka, sosok Putri Anne menjadi sorotan. Apalagi, Putri Anne kerap membuat konten atau mengunggah kutipan-kutipan galau.

Banyak netizen yang menduga Putri Anne sering galau di tengah-tengah isu perceraian dengan Arya Saloka. Netizen merasa kutipan itu sesuai dengan perasaan yang dialaminya saat ini.

Hingga akhirnya, perempuan berusia 33 tahun ini buka suara. Ia membeberkan alasannya kerap mengunggah kutipan galau di media sosial.

Putri Anne mengaku dirinya menyukai karya sastra, terutama puisi. Maka dari itu, ia sering mengunggah video atau kutipan-kutipan galau.

"Yang kalian pikir gue galau dan lain-lain, no. Gue emang suka banget sama puisi, makanya gue suka repost-repost," ujar Putri Anne, dikutip dari kanal YouTube Berkah Intertainment.

Putri Anne merasa tidak ada salahnya perempuan merasa galau. Sebab, rasa galau adalah bagian dari kemanusiaan. Apalagi, ia adalah perempuan pada umumnya yang mempunyai hati peka dan sensitif.

"Mau itu galau, galau beneran? Maybe, maybe yes maybe no. Ada lah yang gue galau, emang kenapa sih nggak boleh galau? Kan aku tetap perempuan, jadi aku boleh dong galau," ucap Putri Anne.

Sampai saat ini, Arya Saloka dan Putri Anne belum buka suara terkait isu keretakan rumah tangganya. Kabarnya, keduanya sudah bercerai usai beredarnya rumor perselingkuhan Arya Saloka dengan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo.

Isu perceraian itu pun kian menguat setelah Putri Anne makin berani memamerkan rambut dan melepas hijabnya. Kini, Putri Anne sudah tak malu-malu lagi melepas hijab yang selama ini dia pakai. Ia terang-terangan memamerkan rambut pirangnya.