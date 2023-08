Tampil Modis dan Kekinian, Ashley Park Rilis Kolaborasi Sneakers Nyaman Sesuai Gaya Hidup

ERA.id - Aktris Ashley Park membawa obsesinya terhadap Skechers ke level yang lebih tinggi dengan meluncurkan koleksi khasnya yang pertama: Skechers x Ashley Park. Pengalaman perjalanan keliling dunia Ashley menginspirasi koleksi ini yang bertajuk sneakers Street Glam, yang memadukan kenyamanan dan fesyen dengan sempurna.

"Dulu saya menganggap sepatu sneakers hanya sebagai sepatu yang digunakan untuk ke gym atau berolahraga. Sekarang, mode berbusana yang nyaman ini telah menjadi bagian dari gaya hidup saya. Saya memakainya untuk beraktivitas, terutama saat bepergian," ungkap Ashley Park dalam keterangan tertulis yang diterima Era.

Dengan pemahaman tersebut, bintang Emily in Paris itu pun merasa senang bisa mewujudkan kolaborasi dengan Skechers. Dia pun tidak sabar untuk memulai petualangan baru bersama sneakers-nya sesuai dengan ciri khasnya sendiri.

"Saya senang membawa sudut pandang serta ciri khas saya ke dalam kolaborasi ini, dari mulai warna hingga bentuk ujung sepatu. Saya akan membawa sepatu ini untuk setiap perjalanan!" imbuhnya.

Kolaborasi Ashley Park (Dok: Skechers)

Michael Greenberg, presiden Skechers mengatakan, dia terpesona dengan sosok Ashley Park ketika menyanyikan lagu tentang obsesinya pada Skechers. Lantunan lagu yang disuarakan Ashley pun membawa dampak positif bagi Skechers.

"Ketika Ashley menyanyikan lagu tentang obsesinya terhadap produk Skechers di kampanye perdananya awal tahun ini, lagu tersebut sangat melekat di benak para konsumen dan membawa begitu banyak energi positif pada koleksi Skechers Uno kami," ujar Michael Greenberg.

Lalu, kata Michael, Ashley merupakan seorang wanita yang mampu mewujudkan banyak hal positif bagi Skechers di masa depan. Dia dinilai mampu membawa Skechers ke tahap naik kelas dengan gaya dan pesonanya.

"Ashley merupakan sosok 'it girl' kami, yang berarti dia membawa 'sesuatu' dalam segala hal yang dilakukannya, dari mulai kelas, gaya, pesona, dan energi. Koleksi ini mewujudkan semua aspek tersebut ditambah dengan sentuhan kenyamanan khas Skechers," katanya.

Gaya yang ditampilkan dalam koleksi Skechers x Ashley Park: Street Glam dirancang untuk fleksibilitas dan menawarkan siluet trendi yang unik berkat desain yang stylish. Koleksi ini merupakan sepatu jenis hybrid inovatif yang memadukan antara kenyamanan sepatu sneakers dengan sepatu berujung runcing atau pointed shoes.

Kenyamanan selalu menjadi kunci utama saat bepergian, oleh karena itu, setiap sepatu dalam koleksi ini telah dilengkapi dengan insole yang empuk dari Skechers Air-Cooled Memory Foam.

Meskipun kariernya dimulai di dunia teater, Ashley Park dikenal luas karena perannya sebagai Mindy Chen dalam serial Netflix, Emily in Paris, dengan musim ketiga yang dirilis pada Desember 2022 dan musim keempat yang sedang dalam proses.

Aktris ini juga baru saja terlihat dalam film komedi karya Adele Lim, yaitu Joy Ride, serta drama terbaru Netflix, Beef, yang disutradarai oleh Lee Sung Jin. Penghargaan tambahan lainnya meliputi serial komedi Peacock, Girls5eva dan miniseri Netflix, Tales of the City. Di Broadway, Ashley berperan sebagai Gretchen Wieners di Mean Girls pada tahun 2018 yang berhasil meraih nominasi Tony Award, Drama League, Drama Desk, Outer Critics Circle, dan Chita Rivera Award.

Pada musim yang sama, ia membintangi KPOP yang memenangkan penghargaan dan memenangkan penghargaan Lucille Lortel yang terhormat untuk Aktris Utama dalam Musikal, serta nominasi Drama League dan Drama Desk. Penghargaan Broadway lainnya termasuk Mamma Mia!, The King and I, Sunday in the Park With George, dan Grand Horizons.

Sementara itu, rangkaian lengkap sepatu sneakers fashion Street Glam dari kolaborasi Skechers x Ashley Park kini tersedia di skechers.id dan toko ritel Skechers tertentu di seluruh dunia.