BMW Hadirkan XM hingga Seri 7 di GIIAS 2023, Apa Saja Kelebihannya?

ERA.id - BMW Group Indonesia menghadirkan sejumlah lini terbaru di gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, mulai dari kendaraan listrik BMW MX, All-New BMW M2 Coupé, hingga All-new BMW Seri 7 yang hadir dalam dua varian mesin yaitu BMW 735i M Sport dan BMW i7.

"Kali ini kami hadirkan untuk publik model flagship, All-New BMW Seri 7 dengan dua mesin yang berbeda - mesin pembakaran konvensional yang dirakit secara lokal di Indonesia dan full listrik. Model terbaru yang sangat ikonik, BMW XM yakni Sports Activity Vehicle listrik mewah dari BMW M juga hadir di BMW Pavilion," ujar President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan dalam rilis pers dikutip dari Antara, Minggu (13/8/2023).

BMW menghadirkan kendaraan performa tinggi pertamanya dengan sistem penggerak listrik. BMW XM merupakan sebuah plug-in sistem hybrid yang terdiri atas mesin bensin V8 dengan sistem penggerak M Hybrid yang baru dikembangkan.

Sistem penggerak M Hybrid di BMW XM menghasilkan output keseluruhan sebesar 653 hp (dihasilkan dari kombinasi mesin pembakaran konvensional hingga 489 hp dan sistem penggerak listrik hingga 197 hp). Jika berkendara dengan menggunakan full mesin listrik, jarak tempuh dapat mencapai hingga 80 km.

BMW XM hadir dengan kabin mewah yang luas, nyaman dan canggih, didukung dengan aksen yang menunjukkan identitas BMW M dengan M Leather steering wheel, M seat belts, M multifunctional seats untuk pengemudi dan penumpang depan, Active seat ventilation di depan, fungsi pijat, dan AC dengan 4-zona.

BMW Live Cockpit Professional hadir dengan Curved Display frameless, 12.3 inci multifunctional instrument display dan 14.9 inci touch display, Augmented View in touch display, BMW Gesture Control, dan Wireless charging tray.

Pengalaman berkendara jarak jauh semakin nyaman dengan sistem entertainment yang dilengkapi dengan Bowers and Wilkins Diamond surround sound system, 20 speakers, 1.475 W, 10 channels, dan Smartphone Integration.

Sementara itu, All-New BMW M2 Coupé hadir di Indonesia dalam dua varian yaitu All- New BMW M2 Coupé dan All- New BMW M2 Coupé Purist.

Eksterior dari All- New BMW M2 Coupé dilengkapi dengan M Carbon roof, M high-gloss Shadow Line dengan extended contents, M headliner anthracite, pilihan velg 19 inci atau 20 inci M light alloy wheels Double-spoke style 930 M Bicolour dengan mixed tyres, dan locking wheel bolts.

Sedangkan All- New BMW M2 Coupé Purist ditambah lagi dengan M Race Track Package.

Desain kompak bersama dengan teknologi powertrain dan sasis yang diadaptasi dari BMW M3/BMW M4 digunakan sebagai dapur pacu di All- New BMW M2 Coupé yang merupakan kendaraan model dua pintu.

All- New BMW M2 Coupé diklaim dapat mencapai 100 km/jam dari keadaan diam dalam 4,1 detik dengan transmisi M Steptronic delapan percepatan. Untuk All-New BMW M2 Coupé Purist, 0 hingga 100 km/jam dalam 4,3 detik.

Tenaga mesin All- New BMW M2 Coupé disalurkan ke roda belakang melalui transmisi M Steptronic delapan percepatan dengan Drivelogic sebagai standar.

Kabin All-New BMW M2 Coupé dilengkapi dengan M Sport seats, M seat belts, M Interior trim finishers 'Carbon Fibre', M highlighters, illuminated, Velour Floor Mats dan upholstery Vernasca.

Interior di All-New BMW M2 Coupé Purist dilengkapi dengan M Interior trim finishers "Carbon Fibre", M carbon bucket seats, M highlighters, illuminated, Velour Floor Mats, dan upholstery full leather Merino.

Untuk teknologi, mobil ini didukung dengan penggunaan interface BMW Live Cockpit Professional sebesar 12.3 inci multifunctional instrument display dan 14.9 inci control display dengan BMW Operating System 8 termasuk BMW Intelligent Personal Assistant.

Sementara itu, All-New BMW Seri 7 menawarkan terobosan dalam kenikmatan berkendara, kenyamanan jarak jauh dan pengalaman digital. Mobil ini hadir dalam pilihan mesin konvensional ataupun full listrik.

All-New BMW Seri 7 ditawarkan di seluruh dunia secara eksklusif dalam varian long-wheelbase sehingga memaksimalkan kelapangan kabin bagian belakang.

Elemen desain M Sport Package termasuk ke dalam standar untuk BMW 735i M Sport, di antaranya dengan M rear spoiler, velg 20 inci M aerodynamic 907 M bicolour dengan ban campuran dan M Sport brake, dark blue metallic.

Untuk BMW i7 xDrive60 Gran Lusso menggunakan aksen BMW i Blue dan menggunakan desain eksterior Pure Excellence dengan velg 21 inci M aerodynamic 910 Multicolour Dark Grey 3D polished buff dengan ban campuran.

Kokpit All-New BMW Seri 7 memiliki tombol fisik yang minimalis, dan disematkan layar fungsi dan informasi berukuran 12,3 inci di belakang kemudi dan tampilan kontrol dengan layar diagonal 14,9 inci. Setir kemudi dan gear selector di konsol tengah juga memiliki desain baru.

Terdapat BMW Theatre Screen yang memanjang ke bawah dari headliner dengan layar sentuh 31,3 inci dan resolusi 8K. Surround soundsystem untuk BMW 735i M Sport menggunakan Bowers and Wilkins surround soundsystem, 18 speakers, 655 W.

Sedangkan untuk BMW i7 xDrive60 Gran Lusso menggunakan Bowers and Wilkins Diamond surround sound-system, 35 speakers, 1.965 W termasuk speakers di head restraint dan 4D, serta tampilan touch screen 5,5 inci di pintu belakang.

Salah satu dari kenyamanan yang ditonjolkan adalah hadirnya elemen BMW Individual dengan menggunakan upholstery dengan BMW Individual leather ‘Merino’ untuk BMW 735i M Sport dan BMW Individual leather ‘Merino’ with exclusive contents untuk BMW i7 xDrive60 Gran Lusso.

BMW 735i M Sport juga dilengkapi dengan BMW Individual interior dengan Carbon Fibre M interior trim dengan silver stitching/ Piano Finish Black dan M headliner Alcantara antrachite. Untuk BMW i7 xDrive60 Gran Lusso menggunakan BMW Individual Gran Lusso interior termasuk Fine-wood trim oak mirror finish grey-metallic high-gloss.

Di Indonesia, All-New BMW Seri 7 hadir dalam dua model dengan varian full-listrik (BEV). BMW i7 xDrive60 Gran Lusso menghadirkan teknologi BMW eDrive generasi kelima dan memungkinkan untuk pengisian daya 10-80 persen dalam 34 menit dengan 195 kW (DC, fast-charging station).

Dengan output maksimum 544 hp dan torsi hingga 745 Nm dari kedua mesin elektrik di depan dan belakang, ukuran dan bobot BMW i7 sebagai sedan mewah, mampu capai 0-100 km/jam dalam 4,7 detik. Dengan kapasitas baterai bersih 101.7 kWh, jarak maksimum yang dapat ditempuh adalah antara 590 – 625km, tergantung setiap pengendara.

Pada BMW 735i M Sport dilengkapi dengan teknologi 48V MHEV termasuk Remote Engine Start, dan hadir dengan mesin enam silinder berkapasitas 2,998 cc dengan BMW TwinPower Turbo technology. Ditambah dengan teknologi 48V mild hybrid mampu hasilkan output maksimum 286 hp dan torsi maksimum 425 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam dapat dicapai dalam 6,7 detik.