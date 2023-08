Selamat dari Kecelakaan Maut Bareng Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Sebut dapat Mukjizat: Tuhan Pulihkan Aku

ERA.id - Lady Nayoan akhirnya mengungkap kondisi terkini pasca mengalami kecelakaan bersama suaminya, Rendy Kjaernett. Melalui Instagram pribadinya, Lady Nayoan mengungkapkan mukjizat dari Tuhan usai dirinya selamat dari kecelakaan.

Di bagian caption Instagram-nya, ibu anak tiga ini mengucapkan terima kasih kepada sang pencipta. Sebab, dirinya bisa selamat dari kecelakaan yang terjadi sekitar dua minggu lalu, tepatnya 1 Agustus 2023.

"Hai semuanya. Terima Kasih ku kpd Tuhan Yesus, atas anugerahNya aku bisa selamat dari kecelakaan 1 Agustus lalu, mungkin belum bisa cerita sekarang apa yang aku alami secara pribadi dengan Tuhan," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @ladynayoan.

"Tapi satu hal yang bisa aku share sama teman-teman di hari Minggu ini, semua ini Mujizat Tuhan. Tepat 2 minggu di hari ini, puji Tuhan," lanjutnya.

Lebih lanjut, perempuan berusia 33 tahun ini menceritakan kecelakaan ini membuat kakinya cedera, bahu, hingga otot pinggul. Namun, ia merasa bangga karena Tuhan berhasil menyembuhkannya.

"Tuhan pulihkan aku, kesehatan kaki ku yang cedera, bahu ku, otot pinggul ku yang cedera perlahan tapi pasti Tuhan sembuhkan," katanya.

Lady Nayoan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendoakan dirinya agar segera pulih.

"Terima kasih buat semua teman-teman online, teman-temanku, saudara, keluarga, semua client-client yang mendoakan dan sangat mengerti dengan kondisi pemulihanku," ungkapnya.

"Bahkan terharu banget sama teman-teman online yang mungkin kita belum pernah saling kenal tapi begitu tulus berdoa buat aku," lanjutnya.

Terakhir, Lady mengaku bersyukur karena sudah banyak yang mendoakan dirinya agar cepat sembuh. Lady juga meminta doa dan mengaku kondisinya sekarang ini masih memerlukan kursi roda.

"Aku bersyukur banget sama Tuhan juga untuk teman-teman netizen yang berdoa untuk aku. Aku juga berdoa semua kebaikan & kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kalian," ungkapnya.

"Tetap saling mendoakan ya, doain ini minggu ini jadi minggu terakhir istirahat & minggu depan aku sudah bisa aktifitas lagi walaupun masih belajar dengan bantuan kursi roda. Terima kasih banyak ya semuanya, Selamat hari minggu," tutupnya.

Unggahan itu mendapatkan respon dari sejumlah publik figur. Mereka mendoakan Lady Nayoan agar segera pulih.

"Lord Jesus must be love u. Mujizat itu nyata. Lekas pulih ya Lady," tulis Dokter Richard Lee.

"Aamiin lekas pulih dan normal kembali. Can’t wait to see you," komentar Inara Rusli.

"Ya Allah segera lekas sehat yaa Lady. Allah slalu lindungi kamu dan keluarga," ungkap Icha Annisa.

Sebelumnya, Rendy Kjaernett membenarkan soal kecelakaan mobil yang terjadi dengan dirinya dan Lady Nayoan. Ia mengatakan kecelakaan terjadi di Tol Cikampek KM 6 pada malam hari. Saat itu, ia dan Lady baru pulang konseling dan mediasi dengan pendeta.

Ketika mengantarkan Lady Nayoan pulang ke rumah, Rendy ungkap kecelakaan itu terjadi. Ketika hendak berganti jalur dari kanan ke kiri, ban mobil yang dikendarainya itu selip dan tergelincir hingga menabrak beton pembatas. Mobil yang dikendarai pun terguling beberapa kali.

Sebagai tambahan informasi, Lady Nayoan resmi menggugat cerai Rendy Kjaernett pada Senin (10/72023). Gugatan itu didaftarkan Lady melalui kuasa hukumnya, Timoty Ezra Simanjuntak. Lady mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, setelah kisruh perselingkuhan Rendy dengan perempuan berusia 29 tahun ini.

Gugatan cerai Lady terhadap Rendy terdaftar dengan nomor perkara 314/pdt.G/2023/PN. Bks. Dalam gugatan tersebut, Lady bukan hanya menuntut untuk berpisah tetapi juga hak asuh anaknya dengan Rendy. Lady memutuskan gugat cerai usai Syahnaz memberikan klarifikasi terkait perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett.