Sempat Dibongkar Para Member, Jadwal Konser iKON di Jakarta November 2023 Resmi Diumumkan

ERA.id - Setelah sempat dibongkar beberapa member, promotor akhirnya resmi mengumumkan konser boy group iKON di Jakarta pada November 2023 mendatang. Pengumuman ini dibagikan promotor KIG Live di media sosial pada Kamis (31/8/2023).

Konser tersebut bertajuk 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in Jakarta. Konser ini akan diadakan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada 19 November 2023 mendatang.

"Indonesian iKONICS, it's finally your turn! We are so readi for 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in Jakarta on 19 November 2023 at Tennis Indoor Senayan," tulis promotor di platform X.

Sayangnya untuk kategori tiket dan layout lokasi konser masih belum dibagikan oleh promotor. Begitu juga dengan detail harga tiket dan penjualan tiket yang akan diinfokan dalam beberapa waktu ke depan.

Sementara itu, konser iKON di Jakarta November 2023 ini sebelumnya sudah dibongkar oleh para member saat tampil di Asian Sound Syndicate, pada 26 Agustus lalu. Dua member, yakni Bobby dan Chanwoo meminta penggemar untuk datang di konser tunggal mereka tersebut.

"Kami senang kalian tak melupakan kami. Terima kasih banyak. Kami akan ke Jakarta pada 19 November untuk konser. Kalian akan datang kan," kata Bobby dan Chanwoo saat itu yang dibalas teriakan antusias para penggemar.

Diketahui, ini bukan pertama kalinya iKON datang ke Indonesia untuk menggelar konser. Sebelumnya mereka pernah konser di tahun 2018 lalu dan menjadi salah satu penampil di acara JISPHORIA pada 2022 lalu.