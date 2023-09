Dicibir Wajah Aslinya Terlihat Bopeng-bopeng, Dokter Richard Lee: Aku Nggak Merasa Muka Aku Mulus

ERA.id - Dokter Richard Lee akhirnya klarifikasi soal dirinya yang dicibir lantaran wajah aslinya terlihat bopeng-bopeng di kamera wartawan. Ia mengakui wajahnya memang tidak mulus lantaran dulu jerawatan.

Wajah dokter spesialis kecantikan ini terlihat bopeng-bopeng dalam kamera wartawan. Hingga akhirnya, video itu menjadi viral dimedia sosial. Sembari tertawa, Richard Lee memberikan penjelasan.

Richard Lee merasa kamera wartawan jahat, sebab wajahnya terlihat bopeng-bopeng. Namun, ia harus memberikan penjelasan supaya tidak disudutkan oleh para pedagang skincare abal-abal.

"Hai semuanya, itu kamera wartawan jahat banget ke gue, gue salah apa ya? Ha ha. Ini adalah klarifikasiku tentang kamera wartawan, tadinya nggak mau klarifikasi," ujar Richard Lee, dikutip dari akun Instagram @dr.richard_lee.

"Tapi karena ini sudah digoreng oleh penjual skincare abal-abal, dan aku enggak mau mereka menang karena menemukan satu titik kesalahanku, jadi aku klarifikasi," tambahnya.

Pemilik Klinik Kecantikan Athena ini menceritakan latar belakang hidup keluarganya yang kurang mampu. Ia mengaku sebenarnya tidak percaya diri menjadi dokter kecantikan lantaran masih ada bekas jerawat.

"Kalian kan tahu ya, aku tuh lahir sangat miskin, gimana mau perawatan, aku makan dan sekolah aja susah. Dan waktu SMA aku jerawatan parah dan punya scars yang banyak saat SMA dan kuliah," paparnya.

"Kalau kalian nonton di podcast-podcastku di luar, aku selalu ngomong aku enggak PD jadi dokter kecantikan, karena aku nggak ngerasa aku ganteng, aku enggak ngerasa muka aku mulus, aku tuh minder banget. Tapi at the end of the day, jadilah dokter Richard yang sekarang," tambahnya.

Dokter kecantikan berusia 37 tahun ini mengatakan jutaan kamera yang telah dihadapinya, ia menegaskan bekas jerawat tidak seperti dalam kamera wartawan tersebut.

"Kalau kalian ngomong ya 'Dok, tapi di kamera itu scars-nya kelihatan parah banget, Dok'. Sebenernya nggak separah itu juga sih. Dan aku tuh sudah menghadapi ribuan jutaan kamera setiap harinya, berbulan-bulan sampai dengan tahunan ya juga nggak separah itu juga," tuturnya.

Pria yang pernah berseteru dengan Kartika Putri ini tidak tahu memiliki dosa apa terhadap kamera wartawan tersebut. Ia mengakui jika pria dalam video itu dirinya. Namun, bopeng di wajahnya tidak separah itu.

"Tapi aku nggak tahu juga pas di hari itu ada dosa apa dengan kamera itu, kayak jujur banget kamera itu. Mungkin karena dia ambilnya dari bawah, kontrasnya tinggi, ada cahaya matahari, atau aku kecapean, aku enggak ngerti. Pokoknya, ya itu adalah aku sih. Tapi nggak separah itu banget," katanya.

Memiliki permasalahan kulit wajah yang sensitif dan bekas jerawat, Richard Lee memahami keluhan para pasiennya. Ia akan terus membantu pasiennya supaya jerawat dan bekasnya bisa hilang secara perlahan.

"Semua menjadikan pengalaman, skillku untuk bisa memberikan lebih kepada masyarakat. Dan itu juga membantuku mengeluarkan produk bagus, Karena aku hadir dalam setiap masalahnya, dalam setiap masalah itu aku tahu perasaaan kalian gimana," jelasnya.

"Aku tahu perasaannya yang jerawatan, yang flek, yang punya bekas jerawat, punya scars, aku tahu. Jadi aku bisa bantu kalian lebih, karena memang aku pernah merasakan semua itu," lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memberikan semangat dan dukungan untuk Richard Lee.

"Kami percaya @dr.richard_lee karna kebaikan dokter karna ilmu² dokter dan karna ilmu itu kami akan selalu percaya dan berterimakasiih , masalah kamera wartawan itu nggak penting buat kami dok," komentar akun @reenacathe****

"Sabar dok,setiap orang yg mau naik derajarnya pasti banyak cobaan,ujian dok,lihat presiden kita dok,selalu difitnah,dihujat,direndahkan,tapi beliau tetap sabar,ihklas dan kuat, makanya Allah selalu melindungi Beliau,smg kita semua bisa belajar dari beliau.. aamiin," tulis akun @amisul****_90

"Dokter cerdas dan baik sih menurutku, sehat-sehat dan pajang umur ya dok,gbu." lanjut akun @grace_****

Sebelumnya, akun TikTok @galeri.acak mengunggah video Richard Lee tentang tanggapannya pada Farel Aditya hingga masalah tes DNA Denny Sumargo. Bukan membahas apa yang dibicarakan sang dokter, netizen justru gagal fokus dengan wajahnya.

Netizen kaget melihat wajah asli Richard Lee dalam potongan video TikTok yang dianggap sangat jauh berbeda. Video yang milik media sosial maupun kanal YouTube-nya, wajah Richard Lee terlihat mulus. Hingga akhirnya, banyak netizen yang mencibir Richard Lee.