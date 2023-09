Fakta Unik Tentang Ahn Hyo-seop, Mulai dari Tahi Lalat hingga Hal yang Dilakukan Dikala Bosan

ERA.id - Aktor Korea Selatan Ahn Hyo-seop mengungkap sejumlah fakta tentang dirinya yang belum diketahui orang lain di sela acara bertema "2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR -THE PRESENT SHOW- 'here and now'" di Jakarta pada Sabtu (9/9) malam.

"Aku ada tahi lalat di sini (dada kiri atas)," kata dia sambil memperlihatkannya agar lebih jelas terlihat oleh penggemar lalu tertawa karena merasa malu.

Tak hanya soal tahi lalat, sang aktor juga mengungkap tontonannya akhir-akhir ini dan dia menyebut tentang drama terbaru yang tayang pada 8 September lalu di salah satu penyedia layanan pengaliran media digital.

Drama ini berjudul "A Time Called You" yang merupakan remake dari drama asal Taiwan berjudul "Someday Or One Day" tentang seseorang yang pergi ke masa lalu dan bertemu sosok mirip kekasihnya yang sudah tiada.

"Bukannya promosi tapi baru kemarin tayang (drama baru). Subuh begitu tayang aku langsung nonton," ujar dia.

Ahn Hyo-seop lalu membahas tentang dirinya yang pernah kehilangan ponsel selama satu hari. Semula dia berpikir akan kerepotan namun yang terjadi justru datangnya perasaan damai. Walau memang akhirnya dia bisa menemukan ponsel yang ternyata tertinggal di rumah.

Dia lalu ditanya oleh presenter Indra Herlambang tentang kegiatan yang akan dilakukan bila nantinya tak bisa menggunakan ponsel tiga hari. Sang aktor menjawab, "Mungkin kalau selama tiga hari (tidak ada handphone) mungkin aku akan melamun saja" yang kemudian disambut tawa para penggemar yang hadir kala itu.

Ahn Hyo-seop sempat mengatakan dia sebenarnya suka memanjangkan rambut saat membahas perannya dalam salah satu drama.

Dia kemudian ditanya tentang hal yang dilakukan kala bosan. Ahn Hyo-seop mengakui terkadang merasa hampa dan kurang bersemangat. Pada saat itu, biasanya dia memberikan makna pada sesuatu yang tadinya biasa saja.

"Contohnya, ini air minum biasa tetapi ketika aku memberikan arti bahwa ini sesuatu yang berharga, jadilah berharga. Aku percaya hidup adalah pilihan dan kalian bisa mengubah hidup dengan pilihan itu," kata pria kelahiran tahun 1995 itu.

Ahn Hyo-seop mengatakan dirinya tak terlalu bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Tetapi, akhirnya dia merasa pentingnya istirahat.

"Aku tidak terlalu bisa menyeimbangkannya. Aku sudah lama bekerja bekerja bekerja. Jadi aku merasa istirahat penting sekali. Jika kalian ingin terus melakukan pekerjaan yang disukai, kalian harus bisa istirahat juga," demikian kata dia.