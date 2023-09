Cetak Prestasi, Roti Canai Malaysia Dinobatkan Jadi Roti Terbaik di Dunia

ERA.id - Cemilan asal Malaysia, roti canai, dinobatkan sebagai roti terbaik di dunia. Roti canai bahkan mendapat total nilai hampir sempurna yaitu 4,9 bintang.

Raihan rekor ini disampaikan oleh TasteAtlas, situs panduan makanan internasional melalui media sosial. Cemilan asal Malaysia itu berhasil mengalahkan sejumlah negara, termasuk Italia hingga Singapura.

Menurut TasteAtlas, roti canai meraih posisi pertama di antara 50 roti terbaik dari seluruh dunia. Posisi kedua diisi oleh pan de bono, cemilan asal Kolombia yang mendapat skor sama dengan roti canai.

