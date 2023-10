Surat Jessica Wongso untuk Sahabatnya di Momen Ulang Tahun Jadi Sorotan, Sang Ibunda Datang ke Rutan Bawa Tumpengan

ERA.id - Jessica Wongso merayakan ulang tahunnya yang ke-35 tahun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Senin (9/10/2023). Dimomen hari pentingnya ini, beredar surat Jessica Wongso yang ditujukkan untuk sahabatnya.

Dalam surat itu, Jessica menuliskan surat untuk sahabatnya bernama Tami. Jessica mengaku senang mendapatkan hadiah sepatu dari Tami di hari ulangtahunnya yang ke-35 tahun. Ia juga ingin bertemu dengan Tami jika sudah bebas dari penjara.

"Thank you banget yah sepatunya, aku pake di sini kalo lagi mau olahraga. Pas kok ukurannya:) Tapi, Jangan aku aja ya yang olah raga, kamu jugal Ayo hilangin males-malesnya:) Wow, Jadi kamu dapat kerjaan gara gara kenal di grup WA yang ngomongin aku? That's cooll:)," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip.

"Aku ikut seneng kamu jadi punya temen-temen baru dan bos yg balk :) nanti kita semua ketemuan yah udah bebas. Kalau kamu mau kirim foto, silahkan aja, boleh dilampirin sama surat kamu biasanya kamu kirim ke rumah :). Di sini susah kalau mau foto, mesti nunggu moment yang tepat, walau udah foto pun, lama banget fotonya diprint buat akunya, dan aku juga menghindari kamera kan:) tapi nanti aku usahain ya," lanjutnya.

Jessica Wongso meminta Tami agar tidak mengkhawatirkan dirinya. Jessica juga meminta Tami agar tidak percaya dengan media terkait berita yang beredar saat ini. Ia yakin permasalahan dihadapinya segera berlalu.

"Don't worry, aku baik-baik aja kok di sini, di sini sangking ga ada kerjaan malah jadi perawatan, ra :). Selain rutinitas kamu itu, ada hobi g lain ga? Suka nonton atau baca? :) Tami, Jangan terlalu percaya sama berita di media, aku di sini setiap hari sibuk bantuin petugas," katanya.

"Nggak pernah ada di kamar selain hari Sabtu dan Minggu. Jadi yang mereka tulis itu gak bener, mungkin mereka asal tulis aja buat artikelnya diklik :) Thank you ya udah ngaku soal pikiran kamu waktu aku baru pertama kali ditangkap, you're so kind. Tapi tenang aja, badai pasti berlalu kok Dan aku gak akan lupa sama kalian yang bawel ini tapi yb. banget sama aku :D," lanjutnya.

Selain beredarnya surat, ibunda Jessica Wongso, Imelda Wongso juga mendatangi rutan untuk merayakan ulang tahun putrinya saat berulangtahun ke-35 tahun. Tak sendiri, ia hadir bersama para kuasa hukum Jessica Wongso.

Mereka membawa nasi tumpeng bertuliskan 'Happy Birthday Jessica' untuk dibawa ke dalam rutan. Imelda mengatakan Jessica biasanya sering berkumpul bersama kakak saat berulang tahun. Imelda berharap agar Jessica segera bebas dari penjara.

"Biasanya kan kumpul, sama kakaknya, kedua kakaknya, ponakannya, ibu bapak. Sekarang di sini, ulang tahunnya sama lawyer-lawyer," katanya.

"Iya cepet bebas ya. Harapan ibu cuman itu," tambahnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen yakin Jessica menjadi pelaku pembunuhan Mirna dalam kasus kopi sianida. Namun, sebagian netizen curiga dan yakin Jessica tidak bersalah.

"Nggak tahu ah bingung ,kalau emang dia bukan pelakunya, kenapa dia taruh semua goodiebag diatas meja seolah nutupin cctv, terus soal celana dia yg dipake saat kejadian dibuang karena robek, sikap tenang dia saat mirna kejang-kejang, dan tidak menghadiri pemakaman mirna dengan alasan sakit," tulis akun @zihan*****

"Gak beres sih netijen indo ini. Kalian tuh pada kenapa malah berbalkk pada ngebela tersngka pembunuhan?. Apa kalian udah merasa paling pinter ketimbang hakim dan jaksa?. Kalau kalian bilang JESICA DI PENJARA NGGA ADA BUKTINYA, LAH JESICA SAMA SAJA OTTO AJA NGGA BISA BUKTIIN KALAU DIA GAK BERSALAH?? Dia kan ada disana 1jamm sebelum pada dateng,, kopi di pesen duluan sampai es nya meleleh, pdhal mirna dah bilang udah pesennya nanti kalau dia udah sampai resto. Tapi dia kekeuh pesen duluan,, bahkan mirna setelah minum itu kopi bilang kalau rasa kopinya aneh dan kibas" tangannya. Langsung sekarat dia.. kalau emg karna asam lambung ya mbok mikir, orang asam lambung itu kalau kumat perut sama dada yang sakit. Gak sampai kejang dan berbusa mulutnya. Apalagi langsung seketika end," komentar akun @soft*******

"Bisa nggak kalo sebenernya ga ada yang bunuh pure sakit ?? Dengan asam lambung yang kronis dan mnum kopi?? Kebayang kalo ternyata dia nggak ngebunuh. Terlepas dri semua ituu hbd ya mba Jess doanya 1 semoga tetap sabar," kata akun @s.n.s.alay****

"Aku berharap semoga kasus ini dibuka kembali. Gunakan jaksa dan hakim baru untuk meninjau kembali dan memutuskan kasus ini. Karena melihat dari film, podcast deddy dan podcast dr. Richard bahwa kemungkinan besar Jes tidak bersalah. Bisa jadi mirna meninggal karena dia memiliki sakit di lambungnya, yang berakibat fatal jika di minum kopi pada waktu itu. Jes berada ditempat yang salah di waktu yang salah. Namun karna ada oknum-oknum yg ingin mencari kesempatan dalam kasus ini, maka Jes yang menjadi kambing hitamnya. Terlalu banyak okum yang bermain di kasus ini. Pada waktu itu kekuatan media tidak sekuat sekarang, kita hanya melihat dari 1 sisi saja. Kasian Jes dan keluarganya. Semoga keadilan akan datang untuk Jes dan keluarganya." lanjut akun @dellada*****

Sebagai informasi, Jessica di vonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana yang dilakukannya pada 2016. Kasusnya kini kembali mencuat setelah muncul film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso yang memuat perjalanan kasus kopi sianida tersebut.

Kala itu, Jessica diduga membunuh sahabatnya, Mirna Salihin, dengan kopi yang telah dicampur dengan racun sianida. Jessica Wongso akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jalannya sidang kasus itu sempat menjadi perhatian publik.