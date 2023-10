Sempat Insecure, VIDI Ungkap Isyana Sarasvati Berperan Penting untuk Comeback Musik: Dia Chill Banget

ERA.id - Vidi Aldiano atau sekarang dipanggil VIDI akhirnya kembali ke dunia musik setelah cukup lama vakum, dengan merilis lagu "w u at?". Dalam momen comeback-nya ini, VIDI mengungkap bahwa sahabatnya, Isyana Sarasvati merupakan salah satu sosok yang penting.

"Jujur Isyana salah satu memiliki peran yang cukup penting dalam comeback-nya gue," ungkap VIDI saat konferensi pers di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/10/2023).

Suami Sheila Dara itu mengaku sempat merasa minder atau insecure untuk membuat karya musik lagi setelah lama vakum. Banyak ketakutan yang dirasakan hingga akhirnya berani comeback dengan dukungan penuh dari Isyana Sarasvati.

"Dia (Isyana Sarasvati) menguatkan gue secara mental, karena gue insecure banget. Gue memiliki what if, what if, ketakutan yang belum terjadi sebenarnya. Nah, Isyana itu anaknya chill banget, jadi dia menenangkan gue banget," tuturnya.

Lalu, kata VIDI, Isyana Sarasvati tak hanya membantunya secara mental, tetapi juga dari sisi kreatif. Ia mengungkap bahwa sang sahabat juga membantunya untuk menciptakan musik dan menulis lirik lagunya.

"Dia bantu secara musik, mental, dan kalau dia oke, gue percaya diri. Sampai gue rekaman di Korea pun dia cuma nemanin gue, menguatkan secara mental. Ada salah satu lagu dia bantuin nulis lirik lagunya juga (lagu tersebut akan ada di album yang akan dirilis Januari 2024)," pungkas VIDI.