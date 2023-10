Dinyinyiri Usai Ungkap Pernah Alami Pelecehan dari Penggemar, Reza Arap Balas Menohok

ERA.id - Reza Arap baru-baru ini mengungkapkan pengalaman tak menyenangkan yang pernah dialaminya dari penggemar wanita. Ia mengaku sering mendapatkan perlakuan tak senonoh hingga menyakitkan dari penggemar yang histeris bertemu dirinya.

"Udah nggak kehitung dimana tiba-tiba ada cewek lari histeris, teriak langsung peluk, pegang muka. Yang lebih parah sampai nyakar, nyubit, maksa cium atau maksa megang kelamin juga sering," tulis Reza Arap di Twitter atau X.

Meski demikian, Reza mengaku tetap berusaha bersikap ramah terhadap para penggemarnya. Namun, ia juga tidak segan mengambil langkah tegas jika tindakan penggemar sudah melewati batas.

"Whoaa, apakah gue tetap ramah? Iya dan juga tidak. Kalau gue udah nolak agak kasar, berarti kamu sudah berlebihan. Hehehe, i still love you but sowwyy," tuturnya.

Curhatan Reza Arap ini pun mencuri perhatian hingga menuai nyinyiran dari seorang netizen. Netizen tersebut mengharuskan seorang publik figur harus tetap ramah terhadap penggemar apa pun yang terjadi.

"Beberapa artis Indonesia harus belajar dari Mbak Taylor. Tuh lihat, walau sibuk dia sempatin foto bareng fans-nya kan? Nggak sudah sok eksklusif. Tanpa mereka kamu bukan siapa-siapa," kata netizen tersebut.

Tak tinggal diam, Reza Arap pun membalas komentar netizen tersebut dengan menohok. Ia mengatakan bahwa jika pelecehan seksual yang diterima maka ia tidak bisa tinggal diam.

"Termasuk pelecehan nggak? Ya iya, tapi kan semua cuma bakal ngomong 'yailah risiko kali, gitu aja ngeluh', atau parahnya 'tapi enak kan Rap? Alah ngaku aja lu senang kan Rap'. Pala bapak kau enak kont**," balas Reza Arap.