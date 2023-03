Dikabarkan Pacaran dengan Rachel Florencia, Reza Arap Tegaskan Move On dari Wendy Walters: Hatiku Sudah Ditangan Orang Lain

ERA.id - Reza Arap dikabarkan berpacaran dengan gamers cantik Rachel Florencia. Pemilik nama asli Reza Oktovian ini menegaskan sudah move on dari mantan istrinya, Wendy Walters.

Mulanya, Reza Arap membagikan lirik lagu "Dancing With Your Ghost" milik Sasha Alex Sloan. Akan tetapi, ada netizen yang menduga bahwa pelantun lagu "Hello Goodbye" ini belum move on dari Wendy Walters.

"Masih percaya that u still love her (kalau kamu masih mencintainya)," komentar netizen, dikutip dari unggahan Instagram Stories-nya.

Mengetahui komentar itu, Reza Arap membantah keras usai disebut masih mencintai Wendy Walters. Bahkan, ia menegaskan sudah memberikan hatinya untuk perempuan lain.

Unggahan Reza Arap (Foto: Instagram stories/@ybrap)

"Tidak akan menjelaskannya lagi di masa depan. Tetapi kuberitahu bahwa hatiku sudah ada di tangan orang lain," balas Reza Arap menggunakan bahasa Inggris.

Pada unggahan selanjutnya, Reza Arap menyampaikan bahwa hubungannya dengan Rachel hanya sebagai BA tim esports sejak bertahun-tahun lalu. Ia pun tidak memiliki hubungan khusus dengan bintang film Virgo and the Sparkling tersebut.

"Jika menurut kamu, saya dan @rchelcia memiliki 'hubungan romantis'. Kalian benar-benar salah, kita sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun sejak dia menjadi tim esports BA saya saat itu," tulisnya menggunakan bahasa Inggris.

Pria berusia 35 tahun ini menegaskan dirinya hanya berteman dengan Rachel. Maka dari itu, Reza tak habis pikir disebut berpacaran dengan Rachel.

"Dan sampai hari ini kami berdua masih tetap berteman, terkadang kami bergaul dengan teman-teman kami juga dan itu saja. Lucu sekali melihat kalian panik karena lelucon yang kami (lingkaran kami) buat olok-olok," tutupnya.

Rumor asmara muncul usai Reza dan Rachel tampil bersama dalam sebuah unggahan di Instagram. Tampak Reza dan Rachel sama-sama berpose di depan dua buah mobil mewah.

"86," tulis Reza Arap.

Tidak ada pose mesra di antara mereka. Akan tetapi, netizen merasa Rachel adalah kekasih baru Reza Arap.

"Oh udah go publik sekarang ya," komentar akun @uttasyah*****.

"Akhirnya dispill," tulis akun @reza****.

"Cieee go public ya bang Rab," kata akun @localprideindo*****.