Britney Spears Ungkap Alasan Sering Unggah Foto Seksi: Saya Gembira!

ERA.id - Britney Spears mengungkapkan alasan mengapa ia sering mengunggah foto-foto seksi bahkan cenderung telanjang di media sosial. Hal ini diungkap Britney melalui buku memoarnya yang berjudul The Woman in Me.

Pelantun lagu “Everytime” itu mengaku sadar bahwa banyak orang yang penasaran akan hal tersebut. Britney tak masalah jika banyak orang yang membicarakan foto yang diunggahnya.

“Saya tahu banyak orang tidak mengerti mengapa saya suka memotret diri saya telanjang atau mengenakan gaun baru,” kata Britney Spears di buku memoarnya dilansir dari People, pada Kamis (26/1/2023).

Britney Spears mengatakan bahwa ia sama seperti kebanyakan orang lain yang berfoto karena merasa senang. Ia mengaku sangat gembira berfoto dalam pose apa pun dan mengunggahnya.

“Tetapi saya pikir jika mereka difoto oleh orang lain ribuan kali, didorong dan dipose untuk mendapatkan persetujuan orang lain, mereka akan mengerti bahwa saya mendapatkan banyak kegembiraan dari berpose sesuai keinginan saya dan mengambil foto saya sendiri,” jelas Britney Spears.

Sementara itu, Britney Spears belakangan kerap menuai perhatian publik usai isi buku memoarnya terungkap. Pada buku tersebut Britney Spears mengungkap kehidupan pribadi dan sebagai publik figurnya, termasuk kisah percintaan masa lalunya yang banyak disorot.