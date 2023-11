Hasilnya 100% untuk Donasi ke Palestina, Ananda Omesh Lelang Koleksi Motor Royal Enfield Limited Edition: Ini Investasi

ERA.id - Aktor sekaligus presenter Ananda Omesh membuka lelang motor mewah dan limited edision miliknya, Royal Enfield Classic 500. Nantinya, hasil lelang 100% disumbangkan untuk membantu para korban di Palestina.

Ananda Omesh bersama istrinya Dian Ayu Lestari melelang motor limited edition yang hanya ada 1000 di dunia, dimana 40 diantaranya ada di Indonesia. Omesh melelang salah satu motor kesayangannya untuk membantu masyarakat Palestina.

"Ini ada sebuah motor yang akan saya dan istri saya lelang untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah motor kesayangan kami berdua, Royal Enfield Classic 500 Pegasus," ujar Ananda Omesh, dikutip dari unggahan video di akun Instagram @omeshomesh.

"Sebuah motor limited edition. Hanya ada 40 unit di Indonesia dan hanya ada 1000 unit di dunia. Ini ada angkanya, sesuai dengan sertifikat keasliannya atas nama saya sendiri. Nanti kami akan menyumbangkan 100% hasil penjualan motor ini untuk saudara kita di Palestina," lanjutnya.

Bintang film Hijab ini membuka harga lelang motor limited edition itu sesuai dengan harga awal saat membelinya, yaitu Rp109 juta. Selain untuk membantu Palestina, Ananda Omesh mengatakan motor yang dilelangnya bisa dijadikan investasi.

"Jadi teman-teman, jika ingin ikut menawar, kami sangat terbuka, kami sangat mempersilahkan. Motor ini akan dibuka di harga pertama kali kami membelinya, yaitu Rp109.900.000," ungkapnya.

"Ini merupakan motor investasi, saya sudah cek dimarketplace, belum ada teman-teman saya yang menjual motor ini. Jadi saya mengajak teman-teman untuk ikut membantu saudara-saudara kita di Palestina," lanjutnya.

Dibagian caption-nya, pria berusia 37 tahun ini mengatakan penawaran lelang berlaku kelipatan Rp5 juta. Ia menutup lelang motor limited edition ini pada Selasa, 7 November 2023 pukul 20.00 WIB. Ia segera menghubungi calon pembeli dengan penawaran harga tertinggi.

"Jika penawar tertinggi tidak bisa dihubungi maka pemenang lelang akan diberikan kepada penawar tertinggi kedua dan begitu seterusnya," katanya.

Ananda Omesh melakukan pelelangan motor sebagai bentuk dukungan untuk Palestina. Ia berharap agar motor Royal Enfield bermanfaat bagi pemenang lelang.

"Semoga Allah selalu menjaga dan meluruskan niat kita, semoga pertikaian di Palestina segera reda, semoga motor ini kelak bermanfaat dunia akhirat bagi pemiliknya," tulisnya.

"Selalu selipkan doa untuk saudara-saudara kita khususnya untuk di Palestina, 'From the river to the sea, Palestine will be free!'" tutupnya.

Dalam kolom komentar, terlihat berbagai netizen yang tertarik untuk membeli motor Royal Enfield. Mulai dari Rp200 juta hingga Rp315 juta rupiah.