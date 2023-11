Konser BMTH Rusuh dan Dihentikan, Kemal Palevi: Banyak Pingsan, Medis Nggak Bisa Masuk

ERA.id - Komika Kemal Palevi menyaksikan band rock Bring Me The Horizon (BMTH) yang berlangsung di Ancol Beach City International Stadium, Jakarta Utara pada Jumat (10/11/2023) terjadi kericuhan dan mendadak harus dihentikan.

Insiden ini terjadi pasca BMTH membawakan lagu "Die 4 U", yang tiba-tiba Oliver dan disusul rekan band lainya meninggalkan panggung. Usai pengumuman dari pihak promotor Ravel Entertainment, penonton langsung memprotes.

Bahkan, kericuhan itu disaksikan secara langsung oleh Kemal Palevi. Melalui cuitan di akun Twitter-nya, bintang film Cinta Subuh ini membagikan video konser dipadati banyak penonton dan berakhir kericuhan.

Kemal Palevi mengaku acara konser sangat panas, hinga banyak penonton sampai pingsan. Bahkan, tim medis tidak bisa masuk akibat keributan para penonton. Pria berusia 34 tahun ini tak menyangka konser BMTH dihentikan di tengah penampilannya.

"Gue nggak pernah nonton konser, di tengah-tengah berhenti istirahat. Saking panasnya. Bahkan banyak yang pingsan. Dan saking padetnya penonton, medic gak bisa masuk," ujar Kemal Palevi, dikutip dari akun Twitter @kemalpalevi.

Tak hanya sesak, pria berdarah Arab ini mengatakan venue konser sangat goyang. Menurutnya, kejadian ini sangat membahayakan para penonton di lantai dua.

"Terus tiba-tiba BMTH cabut di tengah-tengah show, karena katanya alasan keamanan. Venue emang goyang banget sih parah. Apalagi pas lagu Can You Feel My Heart, sama Shadow Moses," lanjutnya.

Kemal Palevi memaklumi alasan promotor yang secara mendadak menghentikan konser band asal Inggris itu. Ia juga berharap ada kabar baik atas insiden tersebut.

"Wah itu dari FOH goyang banget sih parah serem. Dan kita semua di lantai 2 lagi. Bener-bener nggak safelah. Jadi gue ngerti kenapa show ini harus stop. Bener-bener nggak bisa nafas. Semoga ada kabar baik perihal kejadian ini ya," tambahnya.

Cuitan dibanjiri respon netizen. Mereka merasakan kengerian usai melihat video dan cerita yang diberikan oleh Kemal Palevi.

"Ngeri banget, kenapa nggak dioutdoor ya," komentar akun @KampusUp****

"Aduh ngeri banget," tulis akun @iyain_aja****

"Ngeri banget kalau sampai goyang gitu, tapi lebih kasihan sama yang udah beli tiket. Bayar full tapi nonton cuma setengah." kata akun @cacaci****

Diketahui, promotor Ravel Entertainment terpaksa menghentikan penampilan dari BMTH. Konser yang dibuka oleh penampilan dari I Prevail tersebut, tiba-tiba dinyatakan selesai karena kendala teknis.

BMTH yang tampil pada pukul 21.15 WIB, berhenti sekitar pukul 22.00 WIB usai membawakan lagu "Die4U". Ravel Jurnady selaku CEO Ravel Entertainment pun tiba-tiba muncul di atas panggung dan memberi pengumuman jika konser di hari pertama telah selesai.

Usai pengumuman tersebut, penonton pun memprotes dengan melemparkan botol, bahkan naik ke atas panggung atas keputusan itu. Petugas keamanan nampak mengusir penonton yang marah untuk turun. Banyak penonton yang kecewa masih bertahan di lokasi konser sambil memaki dan berteriak meminta pengembalian dana.