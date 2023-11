Konser di Argentina, Taylor Swift Cium Travis Kelce hingga Ganti Lirik Lagu

ERA.id - Taylor Swift dan Travis Kelce tampak semakin nyaman untuk terbuka akan hubungan asmara mereka ke publik. Seperti terbaru, Travis menghadiri konser Taylor, The Eras Tour, yang digelar di Argentina dan kedapatan bermesraan.

Pada saat konser masih berlangsung, Travis tampak menonton Taylor di balkon VIP bersama ayah pelantun lagu "Shake It Off" itu. Selama bernyanyi di panggung, Taylor juga beberapa kali melihat dan menunjuk ke arah Travis Kelce.

Tak hanya itu, dilansir dari USA Today, Taylor juga mengubah lirik dari lagunya yang berjudul "Karma", yang diduga untuk Travis Kelce. Ia menyanyikan lirik tersebut menjadi 'Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me', yang seharusnya kata 'chiefs' adalah 'screen'.

Ketika sudah menyelesaikan konsernya, terdapat juga video yang viral di mana Taylor tampak berlari ke arah Travis yang sudah menunggunya di belakang panggung. Tampak bahagia melihat Travis, Taylor langsung memeluk dan menciumnya.

Travis sendiri yang melihat Taylor berlari ke arahnya langsung memeluk sang kekasih. Mereka berciuman di tengah keramaian, hingga akhirnya masuk ke ruangan di belakang panggung.

Sontak kemesraan yang dibagikan Taylor Swift dengan Travis Kelce di konsernya ini pun ramai dibicarakan publik. Banyak yang merasa ikut bahagia melihat hubungan keduanya dan berharap hubungan tersebut langgeng.

"Sepertinya era ini terbahagia Taylor Swift di antara semua hubungannya," kata salah satu netizen di Twitter.

"Taylor tampak sangat bahagia bersama Travis," ucap yang lain.

"Berharap mereka berakhir di pernikahan," sambung yang lainnya.